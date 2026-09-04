Fiestas de la Mare de Déu de Gràcia
La fiebre por Bustamante llega a Vila-real: tres fans hacen guardia desde las seis de la mañana
Sandra, Laura y Amparo han viajado desde Gijón, Salamanca y València para ocupar la primera fila del concierto que el artista ofrecerá este viernes a las 23.30 horas en la plaza Major
La espera será larga, pero para ellas merece la pena. Sandra, Laura y Amparo permanecen desde las seis de la mañana de este viernes en la plaza Major de Vila-real para asegurarse un lugar privilegiado en el concierto de David Bustamante, previsto para las 23.30 horas. Será una de las actuaciones estella de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia.
Las tres seguidoras han llegado desde puntos muy diferentes de España. Sandra procede de Gijón; Laura, de Salamanca; y Amparo, de València. Las separan cientos de kilómetros, pero las une una pasión que se remonta a los comienzos de la carrera del cantante cántabro, al que siguen desde hace aproximadamente dos décadas.
Desde hace tres años forman parte de Universo de Todo Fan Club y han convertido cada actuación de Bustamante en una nueva oportunidad para reencontrarse. Su particular ruta musical las ha llevado ya a conciertos celebrados en Tarragona, Badajoz, Valdemoro y Vila-real, entre otras localidades. Siguen prácticamente toda la gira por España y sus viajes detrás del artista han llegado incluso hasta las islas.
En Vila-real han querido volver a ser las primeras. Cuando buena parte de la ciudad apenas comenzaba la jornada, las tres amigas ya estaban apostadas junto al escenario para afrontar más de 17 horas de espera. El objetivo está claro: disfrutar desde primera fila de una actuación que abrirá Riera y que servirá como uno de los grandes reclamos musicales del inicio de las fiestas.
El concierto de Bustamante será solo el primero de una programación con varios nombres destacados. Despistaos, acompañado por Sao, tomará el relevo este sábado a las 00.00 horas en la plaza Mayor. El domingo será el turno del musical Kronos, a las 23.00 horas en la calle Cardenal Tarancón.
La música regresará con fuerza durante el segundo fin de semana festivo. La orquesta La Tribu actuará el viernes 11, a las 00.30 horas, en la calle Josep Ramon Batalla; Celtas Cortos subirá al escenario de la plaza Mayor el sábado 12 a medianoche, y Shaila Dúrcal cerrará la programación el domingo 13, a las 21.00 horas, también en la plaza Mayor.
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