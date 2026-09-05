Un aficionado acaba en el hospital tras sufrir una cogida en los toros de Vila-real

Un aficionado de 33 años ha resultado herido este sábado por la tarde tras sufrir una cogida durante la tarde de toros de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. El incidente se ha producido dentro del corro cuando estaban cerrando uno de los astados.

Según explican desde la Policía Local, el hombre ha sido atendido inicialmente por los servicios sanitarios en la enfermería del recinto taurino. Después de recibir las primeras curas, ha sido trasladado al Hospital de la Plana para someterse a una valoración más completa y recibir la atención médica necesaria. Las mismas fuentes han señalado que, en principio, su estado no reviste gravedad.

La cogida se ha producido durante los actos taurinos programados para la tarde, que han comenzado en torno a las 18.30 horas con la exhibición de tres toros procedentes del encierro matinal de la ganadería La Campana.

Testigos presenciales explican a Mediterráneo que el joven ha sufrido la herida en una zona próxima a la ingle. Además, el toro implicado en la cogida se ha roto uno de los cuernos nada más salir a la plaza.

Gran ambiente este sábado en el recinto taurino de Vila-real. / Toni Losas

Primera jornada taurina

El suceso ha tenido lugar durante la primera gran jornada taurina de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. La programación ha comenzado esta mañana con el esperado regreso del encierro a las calles de Vila-real después de casi 16 meses de ausencia.

Las reses de La Campana han protagonizado un encierro especialmente esperado por la afición vila-realense, que no disfrutaba de esta cita desde mayo de 2025. Posteriormente, uno de los toros ha sido exhibido por la mañana y otros tres han salido por la tarde en el tradicional ‘bou per la vila’.