David Bustamante conquista Vila-real ante más de 3.000 personas

La plaza Major de Vila-real se quedó pequeña este viernes por la noche para recibir a David Bustamante, uno de los grandes reclamos musicales de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia del 2026. Más de 3.000 personas abarrotaron el corazón de la ciudad para disfrutar de un concierto que reunió a varias generaciones alrededor de las canciones que han acompañado los más de 20 años de trayectoria del artista cántabro.

Desde mucho antes del inicio de la actuación, el ambiente hacía presagiar un lleno. La plaza Major presentaba una imagen completamente abarrotada, con público no solo de Vila-real y otros municipios de la provincia de Castellón, sino también con seguidores llegados expresamente desde distintos puntos de España para ver de cerca al cantante.

Bustamante respondió a la expectación con un directo en el que combinó energía y momentos más íntimos y en el que repasó algunos de los temas más reconocibles de su carrera. Canciones como Devuélveme la vida, Feliz o Hoy tengo ganas de ti fueron coreadas por un público entregado que convirtió buena parte del concierto en un enorme coro colectivo.

Conexión con sus seguidores y guiño a Vila-real

El artista volvió a demostrar así la conexión que mantiene con sus seguidores más de dos décadas después de darse a conocer ante el gran público. Las primeras filas fueron precisamente el mejor ejemplo de esa fidelidad. Entre quienes disfrutaron del concierto desde una posición privilegiada estaban Sandra, Laura y Amparo, tres seguidoras llegadas desde Gijón, Salamanca y València que habían ocupado su lugar junto al escenario desde las seis de la mañana.

Más de 17 horas de espera que tuvieron su recompensa cuando Bustamante apareció ante una plaza completamente llena. Las tres siguen al cantante desde hace aproximadamente dos décadas y volvieron a dejar constancia en Vila-real de un fenómeno fan que continúa acompañando al cántabro allí donde actúa.

Al final del concierto, Bustamante lució una camiseta del Villarreal CF con su nombre, lo que desatí la euforia del público presente. / Josep Carda

Además, Bustamante no dudó en lucir al final de concierto una camiseta del Villarreal CF con su nombre y el número 10, lo que generó una lluvia de aplausos y gritos de alegría de los cientos de personas que llenaros la céntrica ágora.

Una programación con grandes nombres

El concierto de Bustamante ha supuesto el primer gran plato musical de unas fiestas que todavía reservan varias actuaciones destacadas. Despistaos, acompañado por Sao, toma el relevo este sábado a medianoche en la misma plaza Major, mientras que el domingo será el turno del musical Kronos en la calle Cardenal Tarancón.

La música volverá a cobrar especial protagonismo durante el segundo fin de semana. La orquesta La Tribu actuará el viernes 11 en la calle Josep Ramon Batalla; Celtas Cortos regresará el sábado 12 a la plaza Major y Shaila Dúrcal pondrá el broche a la programación musical el domingo 13.

Pero la primera gran fotografía musical de estas fiestas ya tiene protagonista. David Bustamante llenó la plaza Major y convirtió el centro de Vila-real en una multitudinaria celebración, con cientos de voces acompañándole en canciones que forman parte de la banda sonora sentimental de varias generaciones.