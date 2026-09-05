Vila-real vuelve a correr delante de los toros 16 meses después con un encierro 'de campanillas'

Vila-real tenía ganas de encierro. Muchas ganas. La ciudad ha recuperado este sábado por la mañana uno de los actos más esperados de sus fiestas después de casi 16 meses de ausencia en una carrera taurina protagonizada por toros de la ganadería La Campana.

Fotos de ambiente y de la carrera durante el encierro de La Campana en las fiestas de Vila-real / Toni Losas / Erik Pradas

El encierro ha comenzado en torno las 10.00 horas y ha marcado la primera gran mañana de los festejos en honor a la Mare de Déu de Gràcia, que arrancaron este viernes y se prolongarán hasta el próximo domingo 13 de septiembre. La jornada ha estado marcada por la expectación acumulada entre los aficionados, que no disfrutaban de este festejo desde mayo de 2025.

Una espera de casi 16 meses

El último encierro de toros cerriles celebrado en Vila-real tuvo lugar el 10 de mayo de 2025, durante las fiestas de Sant Pasqual. En aquella ocasión, las reses de la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno recorrieron el recinto taurino antes de las posteriores exhibiciones programadas durante la jornada.

Desde entonces han pasado casi 16 meses. Vila-real celebra dos grandes semanas de fiestas patronales cada año, en mayo y septiembre, pero el encierro suele reservarse tradicionalmente para las celebraciones dedicadas a Sant Pasqual. Este año, sin embargo, la organización decidió alterar el calendario y trasladar el festejo hasta las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia.

Gran ambiente en la vila este sábado por la mañana en Vila-real. / Toni Losas / Erik Pradas

Como informó Mediterráneo, la decisión se tomó para evitar que el encierro coincidiera y se solapara con la intensa programación institucional prevista para el primer sábado de fiestas. Así, Sant Pasqual se quedó este año sin esta popular cita taurina y los aficionados han tenido que esperar hasta el primer sábado de septiembre para reencontrarse con ella.

El cambio ha convertido el encierro de este sábado en una cita todavía más especial. No era únicamente el primer gran acto taurino de las fiestas, sino también el regreso de una tradición profundamente vinculada a la programación festiva local después de una espera más larga de lo habitual.

Uno de los momentos de la carrera. / Toni Losas / Erik Pradas

La Campana abre el programa taurino

La encargada de poner fin a esa espera ha sido la ganadería La Campana. Sus toros han protagonizado el encierro matinal y continuarán teniendo presencia en las calles de Vila-real durante los próximos días, ya que las reses se repartirán entre diferentes exhibiciones del programa taurino.

Nada más finalizar el encierro, han exhibido uno de los toros. La actividad continuará durante la tarde con el ‘bou per la vila’ de tres astados de La Campana, programado a partir de las 18.30 horas. El tercero saldrá desde el cruce de las calles Salvador y Josep Ramon Batalla.

Toros de la ganadería La Campana que probarán y embolarán este sábado después del encierro. / Mediterráneo

La jornada se completará con varias emboladas. A las 20.30 horas se embolará el toro exhibido por la mañana en el cruce del Raval del Carme con las calles Molí y Betxí, a cargo de Emboladors Hermanos Batalla. A las 23.30 horas llegará el turno de los toros de la tarde, con la participación de esta misma cuadrilla y Emboladors Júcar.

La presencia de La Campana tampoco terminará este sábado. El martes se exhibirá otro toro del encierro dentro de una tarde que también incluirá astados de Sergio Centelles y Montes de Oca. El miércoles saldrá una nueva res de la ganadería, en este caso después de un toro de Núñez del Cuvillo patrocinado por la ACT Gent Jove Vila-real.

Una semana dedicada al toro

El esperado encierro ha dado paso a una programación taurina que se extenderá durante prácticamente toda la semana. El lunes se celebrará el Día de los Pequeaficionados, con actividades infantiles, una visita al corro, una exposición de dibujos y un taller dedicado a enseñar a los más pequeños cómo se prepara el material para embolar.

También se sucederán el concurso de ganaderías, las entradas de vacas y toros, los festejos de ‘bou per la vila’ y las emboladas. Por las calles pasarán reses de Sergio Rua, Los Mohicanos, El Saliner, Benavent, Virgen de la Carrasca, La Templanza y Capota, además de los toros cerriles patrocinados por las asociaciones y la Comisión de Peñas.

Pero antes de todo ello, Vila-real ha saldado este sábado una de sus principales cuentas pendientes. La espera ha terminado y el encierro ha vuelto a las calles, devolviendo a la afición uno de los momentos más reconocibles y esperados de las fiestas patronales.