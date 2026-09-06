Fiestas de la Mare de Déu de Gràcia
Vila-real vibra con la 'Física o Química' de Despistaos tras el éxito de Bustamante
La banda toma el relevo del cantante cántabro y congrega a un numeroso público en una plaza Major entregada a sus canciones
La música continúa marcando el ritmo de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Después del multitudinario concierto inaugural de David Bustamante, que reunió el viernes a más de 3.000 personas, la plaza Major volvió a convertirse la noche del sábado en el gran punto de encuentro de la programación festiva.
El encargado de tomar el relevo fue Despistaos, que inundó la céntrica plaza con su inconfundible ‘Física o Química’ y un repertorio que encontró desde el primer momento la complicidad del público. Numerosos vecinos se volcaron con la actuación y disfrutaron de una noche marcada por la música, las ganas de cantar y el buen ambiente.
Una plaza entregada
La velada comenzó con la actuación de Sao, que ejerció como telonero y se encargó de calentar el escenario antes de la llegada del grupo protagonista. A partir de la medianoche, Despistaos tomó el mando y convirtió la plaza Major en un gran coro al ritmo de uno de los nombres más reconocibles del pop rock nacional.
La respuesta del público confirmó el tirón de las grandes citas musicales de estas fiestas. Tras el éxito conseguido por Bustamante durante la primera noche, Vila-real volvió a responder ante un concierto organizado y patrocinado por la Junta de Festes, con una plaza entregada tanto a Sao como a Despistaos.
La música continúa
El calendario de conciertos todavía reserva varias actuaciones destacadas. La programación continuará este domingo con el musical Kronos, previsto a las 23.00 horas en la calle Cardenal Tarancón.
La segunda mitad de las fiestas traerá nuevas citas. La orquesta La Tribu actuará el viernes 11, a las 00.30 horas, en la calle Josep Ramon Batalla. El sábado 12 llegará otro de los platos fuertes con Celtas Cortos, a las 00.00 horas en la plaza Major, mientras que Shaila Dúrcal pondrá el broche al cartel el domingo 13, a las 21.00 horas, en el mismo escenario.
Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia
Suscríbete para seguir leyendo
- La joven de Castellón que se ha doctorado en Cambridge y ahora da el salto a Chicago, Buenos Aires y Noruega
- Un aficionado acaba en el hospital tras sufrir una cogida en los toros de Vila-real
- Susto en Burriana al caer un niño desde un cadafal tras ceder un tablón
- Otro intento de okupación desactivado. Estas son las nueve calles preferidas de los okupas en Castelló
- David Bustamante conquista Vila-real ante más de 3.000 personas
- Camino hacia las urnas: el PP perfila nombres para revalidar y ampliar mayorías en Castellón
- Barcos italianos desembarcan 22 toneladas de pez espada en Vinaròs
- Entrevista a Bob Voulgaris: «No quiero que confundamos ambición con obligación»