Vila-real vibra con la 'Física o Química' de Despistaos tras el éxito de Bustamante

La música continúa marcando el ritmo de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Después del multitudinario concierto inaugural de David Bustamante, que reunió el viernes a más de 3.000 personas, la plaza Major volvió a convertirse la noche del sábado en el gran punto de encuentro de la programación festiva.

El encargado de tomar el relevo fue Despistaos, que inundó la céntrica plaza con su inconfundible ‘Física o Química’ y un repertorio que encontró desde el primer momento la complicidad del público. Numerosos vecinos se volcaron con la actuación y disfrutaron de una noche marcada por la música, las ganas de cantar y el buen ambiente.

Los integrantes de Despistaos, con la corte de honor, en la escalinata del ayuntamiento. / Mediterráneo

Una plaza entregada

La velada comenzó con la actuación de Sao, que ejerció como telonero y se encargó de calentar el escenario antes de la llegada del grupo protagonista. A partir de la medianoche, Despistaos tomó el mando y convirtió la plaza Major en un gran coro al ritmo de uno de los nombres más reconocibles del pop rock nacional.

La respuesta del público confirmó el tirón de las grandes citas musicales de estas fiestas. Tras el éxito conseguido por Bustamante durante la primera noche, Vila-real volvió a responder ante un concierto organizado y patrocinado por la Junta de Festes, con una plaza entregada tanto a Sao como a Despistaos.

Otra foto del concierto de Despistados en la plaza Major. / Mediterráneo

La música continúa

El calendario de conciertos todavía reserva varias actuaciones destacadas. La programación continuará este domingo con el musical Kronos, previsto a las 23.00 horas en la calle Cardenal Tarancón.

La segunda mitad de las fiestas traerá nuevas citas. La orquesta La Tribu actuará el viernes 11, a las 00.30 horas, en la calle Josep Ramon Batalla. El sábado 12 llegará otro de los platos fuertes con Celtas Cortos, a las 00.00 horas en la plaza Major, mientras que Shaila Dúrcal pondrá el broche al cartel el domingo 13, a las 21.00 horas, en el mismo escenario.