Destaca cruza el Atlántico antes de regresar a Vila-real con Turquía como país invitado

De Vila-real a Colombia y, apenas dos meses después, de vuelta a casa. La Feria Destaca afronta en este 2026 uno de los años más ambiciosos de su trayectoria con su primera edición internacional fuera de España y una nueva convocatoria en Vila-real, donde nació en 2014 como punto de encuentro entre universidad, investigación, empresa y administraciones. El proyecto cruzará por primera vez el Atlántico los próximos 17 y 18 de septiembre antes de regresar del 18 al 20 de noviembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.

La primera escala será Chía, en el departamento colombiano de Cundinamarca, donde se celebrará Destaca Internacional Colombia 2026 en el marco del XVI Congreso Internacional de Investigación de la Escuela de Ingenieros Militares. El desembarco supone el mayor salto geográfico dado hasta ahora por una iniciativa concebida en Vila-real para favorecer la transferencia de conocimiento científico y tecnológico.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch; el rector de la UJI, Jesús Lancis; y el director de la cátedra de Innovación Cerámica, Juan Carda, han presentado la nueva edición de la Feria Destaca. / Mediterráneo

La elección de Colombia tampoco es casual. El país sudamericano fue el primero invitado en la historia de Destaca, una relación académica e institucional que se ha fortalecido con los años hasta desembocar en esta primera edición internacional.

La cita reunirá a representantes científicos, académicos y empresariales bajo el lema Innovaciones en Ingeniería para la Economía Circular. Está prevista la participación de 14 conferenciantes de Colombia, España, Argentina, Italia y Chile, que abordarán cuestiones relacionadas con economía circular, inteligencia artificial, sostenibilidad, energía, nuevos materiales, patrimonio o desarrollo urbano.

Por primera vez, la Feria Destaca da el salto internacional y tendrá edición en Colombia. / Mediterráneo

La organización corre a cargo de la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, adscrita a la Universitat Jaume I; la Escuela de Ingenieros Militares y la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, con la participación también del Ayuntamiento de Vila-real.

Regreso a Vila-real en noviembre

Tras la experiencia colombiana, Destaca regresará a Vila-real del 18 al 20 de noviembre con una nueva edición de su feria bienal, convertida ya en una de las citas de referencia de la Comunitat Valenciana en transferencia de conocimiento científico y tecnológico.

La Universitat Jaume I ha presentado ya el programa de esta convocatoria en un acto con la participación del rector, Jesús Lancis; el alcalde de Vila-real, José Benlloch; y el director de la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real y de la propia feria, Juan Carda.

Lancis ha destacado que «la investigación adquiere su máximo valor cuando se transforma en impacto real, cuando el conocimiento se transfiere y se convierte en soluciones útiles para los problemas de la ciudadanía». En este sentido, ha definido Destaca como «un escaparate para mostrar cómo la ciencia que generamos se traduce en valor económico, social e institucional para nuestro entorno».

«La investigación adquiere su máximo valor cuando se transforma en impacto real, cuando el conocimiento se transfiere y se convierte en soluciones útiles para los problemas de la ciudadanía» Jesús Lancis — Rector de la Universitat Jaume I

Además, el rector ha iniciado su intervención trasladando la solidaridad de la UJI con la población de Colombia afectada por el terremoto registrado a comienzos de agosto.

«Desde lo local se puede transformar lo global»

Por su parte, José Benlloch ha reivindicado el modelo de colaboración que sustenta la feria desde sus inicios, basado en la conexión entre Administración, universidad y tejido empresarial.

«El éxito de iniciativas como Destaca es fruto del trabajo conjunto», ha señalado el alcalde, quien ha recordado la evolución de una feria que comenzó hace doce años en Vila-real y que desde entonces ha permitido multiplicar sinergias y generar nuevas oportunidades en el territorio.

«La Feria Destaca es un ejemplo de cómo desde lo local también se puede transformar lo global» José Benlloch — Alcalde de Vila-real

Para Benlloch, su salto internacional refuerza precisamente uno de los principios que han marcado su desarrollo: «Es un ejemplo de cómo desde lo local también se puede transformar lo global».

Turquía toma el relevo como país invitado

Entre las novedades de la edición que se celebrará en noviembre, Juan Carda ha anunciado que Turquía será el país invitado de Destaca 2026.

La organización ha elegido al país por su consolidación como puente estratégico entre continentes, su papel activo en programas europeos de innovación y su apuesta por políticas vinculadas a la especialización inteligente.

Representantes de sectores económicos, políticos, militares y de inverstigación han estado presentes en la presentación de la nueva edición de la Feria Destaca. / Mediterráneo

La incorporación de Turquía reforzará así el componente internacional de una edición que llegará poco después del estreno colombiano, permitiendo que Vila-real vuelva a convertirse en noviembre en punto de encuentro de investigadores, empresas, universidades e instituciones.

Doce años de trayectoria

La primera edición profesional de Destaca se celebró en noviembre del 2014 en Vila-real, con más de un centenar de empresas, instituciones y centros de investigación. Desde entonces, la feria ha mantenido su carácter bienal y ha ampliado progresivamente tanto sus áreas de trabajo como su red de colaboradores.

En el 2017 puso en marcha también Destaca en Ruta, con el objetivo de trasladar las acciones de innovación y transferencia a otros territorios. Ahora, 12 años después de su nacimiento, la iniciativa da un paso más con su primera convocatoria internacional.

Colombia en septiembre y Vila-real en noviembre marcarán así un 2026 especialmente significativo para Destaca. La feria cruza por primera vez el Atlántico sin perder su punto de origen y regresa después a la ciudad donde nació con Turquía como país invitado, reforzando una vocación internacional que comenzó a construirse desde Vila-real.