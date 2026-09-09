La Bodeguilla de 'Mediterráneo', escaparate de Vila-real en fiestas

Unas fiestas patronales más, el periódico Mediterráneo ha vuelto a cumplir con una de sus citas más arraigadas en Vila-real con motivo de las celebraciones en honor a la Mare de Déu de Gràcia. La tradicional Bodeguilla del periódico ha reunido este miércoles en pleno corazón de la ciudad a una amplia representación de la sociedad vila-realense, en una jornada marcada por el ambiente festivo, los encuentros y la conversación distendida.

El Gran Casino ha vuelto a convertirse en el escenario escogido para una convocatoria por la que han pasado representantes de todos los sectores económicos y sociales de Vila-real, de la provincia y de la Comunitat Valenciana, además de responsables institucionales y políticos de diferentes administraciones.

Fotogalería I Bodeguilla de 'Mediterráneo' de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia del 2026 en Vila-real / Toni Losas

Entre los asistentes han estado el alcalde de Vila-real, José Benlloch, y la vicealcaldesa, Maria Fajardo, junto a miembros de la corporación municipal y representantes de las distintas formaciones políticas con presencia en el Ayuntamiento. La Bodeguilla ha vuelto a ofrecer así una fotografía plural de la vida pública de la ciudad en plena semana grande de septiembre. Tampoco ha faltado la representación autonómica, con cargos vinculados a la Generalitat y a Les Corts, como el conseller Vicente Matínez Mus,

Tampoco han faltado a la cita representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército y también de integrantes de numerosos colectivos que participan activamente durante todo el año en la vida social y festiva de Vila-real.

Protagonismo compartido

Especial protagonismo ha tenido, como no podía ser de otra manera, la representación festiva del 2026. La reina de las fiestas, Berta Beteta, y sus damas han compartido la cita de Mediterráneo junto a quienes están al frente de la organización de unas celebraciones que durante diez días transforman por completo el ritmo de la ciudad. Entre ellos, el presidente de la Junta de Festes, Toni Carmona, además de representantes de la Comissió de Penyes, con Pau Franco a la cabeza, y de los numerosos colectivos vinculados al programa de la Mare de Déu de Gràcia.

Una vez más, la Bodeguilla ha vuelto a convertirse, en definitiva, en un punto de encuentro entre la Vila-real institucional, empresarial, social, cultural y festiva, en una convocatoria plenamente consolidada que el periódico de Castellón renueva en cada edición de los festejos patronales, tanto las de Sant Pasqual, en mayo; como en estas de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre.