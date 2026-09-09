Vila-real comienza el curso con 7.800 alumnos y Benlloch reivindica las obras en Concepción Arenal

El alcalde de la ciudad, José Benlloch; la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, y la concejala de Educación, Anna Vicens, han visitado hoy el colegio Concepción Arenal con motivo del inicio del curso escolar 2026-2027. En Vila-real comienzan el curso 4.450 alumnos de Infantil y Primaria, de los cuales 380 corresponden a escolarización de 3 años; 3.100 a Secundaria y 250 a Bachillerato.

Benlloch ha recordado que Concepción Arenal, junto a Pascual Nácher, recibió ayuda económica del anterior gobierno del Botànic para ejecutar, entre otras actuaciones, un gimnasio, una infraestructura muy reclamada por la comunidad educativa. El director de Concepción Arenal, Sergi Andreu, ha indicado que el próximo verano tendrán lugar otras obras en el centro educativo para continuar mejorando las instalaciones y ha avanzado que, con motivo del centenario de la escuela —la más antigua en activo de la ciudad—, está prevista la celebración de esta efeméride con la colaboración del Ayuntamiento y otras entidades.

La responsable de Educación ha destacado que la primera jornada lectiva ha transcurrido sin incidencias en la localidad. Fajardo ha indicado que el consistorio continuará con la labor de escucha activa de los centros educativos de la localidad para seguir mejorando los centros educativos.

El PP reclama que Benlloch explique las actuaciones

Por otro lado, el Partido Popular de Vila-real ha registrado una petición de información para que el gobierno de Benlloch explique las actuaciones de mejora que se han llevado a cabo durante el verano en los centros de Educación Infantil y Primaria de la ciudad. “Esperemos que el curso escolar no haya empezado como los anteriores, en los que el gobierno de PSOE y Compromís llegó a acumular más de 100 incidencias sin resolver, algo que pone de manifiesto el caos en la gestión y en la planificación”, ha asegurado el edil César Durá.

El concejal de los populares ha recordado que “el mantenimiento de los centros educativos de Infantil y Primaria es competencia exclusiva del ayuntamiento”. “Desde el PP ya pedimos al finalizar el curso escolar que se aprovecharan los meses de verano para subsanar las incidencias que habían hecho llegar los equipos directivos, con el objetivo de que el curso escolar en Vila-real arrancara con total normalidad y no con los mismos problemas que los años anteriores”, ha apuntado.

Durá también ha pedido al equipo de gobierno de PSOE y Compromís que explique las actuaciones que han realizado para crear nuevas zonas de sombra en los patios de los colegios, como anunciaron que iban a hacer durante el curso pasado.