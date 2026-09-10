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Un menor de 16 años, herido por asta de toro en las fiestas de Vila-real

El joven, vecino de Vila-real, ha sido atendido en la enfermería del recinto

Imagen de archivo de un 'rodaor' realizando un quiebro a una res en la primera jornada del concurso de ganaderías de estas fiestas de la Mare de Déu de Gràcia.

Imagen de archivo de un 'rodaor' realizando un quiebro a una res en la primera jornada del concurso de ganaderías de estas fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. / Toni Losas

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EP

Un menor de 16 años ha resultado herido este jueves en un acto taurino celebrado con ocasión de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El incidente ha tenido lugar durante el trancurso de la exhibición de vaquillas y toros de corro que incluye en recuperado concurso de canaderías de estas celebraciones.

El joven, residente en la localidad de Vila-real, presentaba una herida por asta de toro en la pierna izquierda.

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El menor ha sido atendido por los servicios sanitarios en la enfermería del recinto taurino y no ha requerido trastado al hospital, según las mismas fuentes.

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