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Un menor de 16 años, herido en los 'bous al carrer' en las fiestas de Vila-real

El joven, vecino de Vila-real, ha sido atendido en la enfermería del recinto

Imagen de archivo de un 'rodaor' realizando un quiebro a una res en la primera jornada del concurso de ganaderías de estas fiestas de la Mare de Déu de Gràcia.

Imagen de archivo de un 'rodaor' realizando un quiebro a una res en la primera jornada del concurso de ganaderías de estas fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. / Toni Losas

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Redacción

Redacción

Un menor de 16 años, vecino de Vila-real, fue atendido este jueves durante un acto taurino celebrado con motivo de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, aunque existen versiones contradictorias sobre el origen de la lesión.

En una comunicación remitida por correo electrónico a los medios, el propio Ayuntamiento de Vila-real informó inicialmente de que el joven presentaba una herida por asta de toro en la pierna izquierda.

Según ese mismo correo municipal, el menor, de 16 años y residente en Vila-real, fue atendido por los servicios sanitarios en la enfermería del recinto taurino y no precisó ser trasladado al hospital.

El incidente se produjo durante los actos taurinos programados en las fiestas patronales, que incluyen la exhibición de vaquillas y toros de corro y el recuperado concurso de ganaderías.

Posteriormente, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, publicó en su perfil de Facebook una aclaración en la que negó que se hubiera producido una herida por asta de toro. El primer edil señaló que, ante la «confusión generada» por las informaciones publicadas, quería precisar que «no se ha producido ninguna herida por asta de toro».

Según la versión ofrecida por Benlloch, el joven fue atendido por un golpe que precisó dos puntos de sutura y, afortunadamente, se encuentra en buen estado.

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El alcalde añadió que hacía pública esta aclaración con el objetivo de evitar confusiones y trasladar, según indicó, la información correcta sobre lo sucedido.

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