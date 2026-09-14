Las fiestas de Vila-real dejan 82 quejas por peñas y tres heridos leves en los toros

Vila-real cerró este domingo las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia con una elevada participación en los actos y sin incidentes graves, según el balance presentado este lunes por la concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, y el jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto. Los diez días de celebraciones dejaron 82 quejas por molestias de peñas, tres menos que en 2025, y tres heridos leves en los festejos taurinos, además de distintas intervenciones relacionadas con la convivencia, el tráfico y la asistencia a personas.

Los conciertos de Bustamante y Celtas Cortos, la Nitada d’Uka y los tardeos figuraron entre las propuestas con mayor afluencia, según destacó Caravaca. Nieto coincidió en que fueron unas fiestas vividas en la calle y valoró el comportamiento de los participantes, también de los numerosos jóvenes llegados de fuera.

La concejala de Fiestas, Miriam Caravaca; y el jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto, durante la rueda de prensa de balance de los festejos patronales, este lunes. / David Donaire

Menos quejas por las peñas

Las molestias vinculadas a las peñas volvieron a concentrar buena parte de la actividad policial. Las quejas se acumularon especialmente durante los fines de semana y estuvieron relacionadas con el ruido y la música elevada. La intervención de las patrullas permitió resolver estas situaciones, de acuerdo con el comisario. El parte registró una denuncia por molestias al vecindario y otra por incumplir el horario de cierre, sin ninguna clausura.

El documento tampoco recogió denuncias a peñas por falta de registro o por ensuciar la vía pública. Nieto recordó que los casales deben contar con una persona responsable y que, en el caso de las peñas de menores, se exige autorización de los padres y un responsable mayor de edad. Una organización que, según defendió, contribuye al autocontrol y facilita la respuesta ante posibles incumplimientos.

Intervenciones policiales y asistencias

En materia de seguridad ciudadana, la Policía Local tramitó siete denuncias que Nieto vinculó a personas que no abandonaron la vía pública cuando los agentes se lo indicaron. El balance también contabilizó tres peleas, calificadas de leves por el jefe policial, y nueve altercados.

Los controles de tráfico dejaron tres denuncias administrativas por alcoholemia y una por drogas, además de tres casos incluidos en el apartado de delitos contra la seguridad vial por alcoholemia o drogas y otro por conducir sin permiso. En la vertiente asistencial, los agentes realizaron seis atenciones a personas mayores desorientadas o con dificultades para contactar con sus familiares. A estas se sumaron seis asistencias por ingesta de alcohol. No constaron denuncias por venta ambulante ni asistencias sanitarias por heridas causadas por productos pirotécnicos.

Fotogaleria I Les imatges de l'últim dia de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real / Kmy Ros

Tres heridos leves en los toros

Los festejos taurinos concluyeron con tres heridos leves: un vecino de Onda de 23 años, otro de El Prat de Llobregat de 58 y un joven de Vila-real de 16. Según detalló Nieto, el primero recibió atención en la enfermería y posteriormente en el hospital.

Tanto el comisario como la concejala destacaron la coordinación entre el director de los festejos y la Comissió del Bou, integrada por 25 personas distribuidas por el recinto taurino. El jefe de la Policía Local subrayó, además, la colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil, y señaló que los acontecimientos multitudinarios, como el concierto de Bustamante o el castillo de fuegos artificiales, transcurrieron sin problemas graves.

La Xulla y las paellas reúnen al público

La Nit de la Xulla y la Trobada de l’Allioli volvieron a destacar entre las citas gastronómicas. La edila de Fiestas aseguró que la plaza del Ayuntamiento se quedó pequeña para la elaboración del allioli y describió unas calles llenas de participantes alrededor de las tradicionales hogueras, aunque algunas peñas optaron por preparar la cena al horno.

La concejala también valoró la mejora de las paellas de la tercera edad, después de que la anterior edición, en Sant Pasqual, no hubiera respondido a las expectativas de la organización. En esta ocasión se ajustó la asistencia y se habilitaron tres accesos al Centre de Congressos para facilitar una entrada ordenada y segura. La comida se completó con la actuación de una orquesta. "Nos hemos podido quitar la espinita", reconoció.

Continuidad para las novedades

La gran acogida que tuvo el tardeo del Festival Interpenyes del Raval (FIR) llevará al Ayuntamiento a mantener esta propuesta en la programación. Caravaca también confirmó la continuidad del emplazamiento del castillo de fuegos artificiales en el entorno del Jaume I en las fiestas de septiembre, utilizado por segundo año. Según desgranó, la ubicación cuenta con los planes de seguridad y los vistos buenos necesarios, aunque no puede emplearse en mayo porque coincide con el espacio ocupado por la feria.

Fotogaleria I Macrotardeo, festa per a la gent gran i marxa solidària en el tram final de les festes de Vila-real /

En accesibilidad, las fiestas incorporaron dos conciertos con interpretación en lengua de signos y una plataforma adaptada para niños con diferentes sensibilidades y personas con movilidad reducida. La responsable de Fiestas destacó el funcionamiento de estas medidas y agradeció la colaboración de las asociaciones para facilitar que más vecinos pudieran disfrutar de la programación.

Siete días para retirar las barreras

Tras el cierre de las celebraciones, Caravaca recordó a particulares y peñas que disponen de siete días para desmontar las barreras taurinas. La concejala pidió que se retiren estos elementos para que los vecinos puedan recuperar sus recorridos habituales por las calles sin obstáculos.

La edil cerró el balance con un agradecimiento a la Junta de Festes, la Comissió de Penyes y la Comissió del Bou, así como a los cuerpos policiales, Protección Civil y Servicios Públicos, por el trabajo realizado durante las celebraciones.