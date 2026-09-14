El PP de Vila-real reprocha al bipartito que la ciudad "se quede sin taller de empleo"

El Partido Popular de Vila-real lamenta que el municipio "vaya a quedarse sin taller de empleo" y vincula esta situación a la falta de un Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres aprobado. Según los populares, disponer de este documento habría permitido sumar diez puntos en la baremación de la convocatoria de estos proyectos de formación y empleo, una puntuación que consideran determinante para acceder a la ayuda.

La concejala Gema Ferreres recuerda que su formación ha advertido de la necesidad de contar con este plan y asegura que esos puntos adicionales habrían evitado perder la subvención. Según explica, el Ayuntamiento ha recibido en los últimos años más de 800.000 euros a través de estas ayudas, que han permitido formar a 30 personas en cada edición.

La edil atribuye la situación a la gestión del equipo de gobierno (PSPV-PSOE y Compromís) y denuncia que no se trata de un caso aislado. "Una vez más observamos cómo el gobierno de izquierdas deja pasar el tren de las oportunidades por su caos en la gestión", manifiesta Ferreres, quien sostiene que Vila-real ha perdido numerosas subvenciones en los últimos años.

Asimismo, la representante popular reprocha al alcalde, José Benlloch (PSPV), que el plan de igualdad siga pendiente de aprobación pese a haber anunciado reiteradamente que se está trabajando en él. Ferreres insiste en que la ausencia de este documento tiene repercusiones que van más allá de la tramitación administrativa y afectan a quienes buscan una oportunidad de formación y acceso al mercado laboral.

"Su falta de planificación acaba teniendo consecuencias directas para el empleo y para las oportunidades de las familias de Vila-real, como sucede con la pérdida del Taller de Empleo para este año", concluye la concejala.