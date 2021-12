El ingenio se agudiza cuando es todo un Primera División como el Villarreal CF el que visita, en partido de Copa del Rey, a un rival como el Atlético Sanluqueño, de la Primera RFEF. Un equipo que milita en el mismo grupo que el filial 'groguet' y que tratará de "hundir al submarino amarillo" como han puesto por lema en el cartel que anuncia la eliminatoria copera ante el equipo que dirige Unai Emery. "El regalo de estas navidades", ironizan desde el club andaluz, donde existe una gran expectación por enfrentarse a los futbolistas del cuadro villarrealense este miércoles a partir de las 21.00 horas.

"Es necesario el apoyo de la afición. Juntos se podrá batir al rival", alientan. Y es que la respuesta de la afición andaluza a este emparejamiento copero ha sido muy buena y este martes anunciaban que apenas quedaban entradas disponibles en algunos sectores del campo.

Unai Emery no quiere "sorpresas"

El ambiente festivo de Sanlúcar de Barrameda no es extensible a Vila-real, donde se espera superar la eliminatoria ante un rival de inferior categoría pero contra el que no se quiere cometer ningún error innecesario. En este sentido, el técnico del Submarino, Unai Emery, comentaba que espera "un partido de difícil a muy difícil. Ellos tienen jugadores con experiencia, un buen técnico y la motivación de jugar en casa. En liga están peleando a mitad de tabla, y espero poner un listón que esté por encima de ellos, pero no será fácil. Respetamos al Sanluqueño, no queremos ser la sorpresa, por lo que no menospreciamos a nadie", subrayó.

"La Copa del Rey en una competición corta, intensa y dura. Afrontamos un partido con un equipo de Primera RFEF, un rival que nos puede sorprender por nivel, calidad y ganas", incidió el técnico vasco, al tiempo que admitió que su equipo es uno de los aspirantes a ganar el torneo copero aunque matizó que no son los favoritos porque hay equipos que lo son más.

LIVE: Sigue en directo la rueda de prensa de Unai Emery https://t.co/aEidkrbc2h — Villarreal CF (@VillarrealCF) 14 de diciembre de 2021

"Pero tenemos ganas de pelear y demostrar que podemos estar con ellos. Vamos a ver cómo estamos tras los esfuerzos realizados, hemos tenido poco descanso, pero respetamos la Copa y vamos a intentar demostrarlo. Lanzo el mensaje de respeto a esta competición y soy el primero que me apunto a ello. Queremos hacer un gran papel", aseguró.

Preguntado por los cambios que puede presentar en su once inicial, Emery señaló: "Me gusta poco hablar de rotaciones, debes adaptarte a la situación física del equipo, y a la situación del rival. Asenjo es baja, y el resto somos los del primer equipo que están disponibles. Vamos a esperar a mañana (en referencia al miércoles) a ver cómo están todos".