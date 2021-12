La previa | El Villarreal, a evitar ser "la sorpresa negativa" en la Copa del Rey

Al Villarreal CF le seduce la Copa del Rey y el torneo copero es, a priori, una competición en la que el Submarino siempre deposita muchas ilusiones. Tras alzarse con el histórico título de la Europa League el pasado mes de mayo, al presidente Fernando Roig se le ha podido escuchar en más de una ocasión que la llamada competición del KO es una vía inmejorable para ampliar el palmarés del club a corto-medio plazo. Eso sí, para conseguirlo no se puede fallar en estas primeras rondas en las que los equipos del fútbol modesto viven con intensidad las eliminatorias ante los grandes y buscan protagonizar las primeras sorpresas.

En esta línea, Unai Emery mostró todo su respeto a la Copa del Rey y al rival al que esta noche se enfrenta en segunda ronda, el Atlético Sanluqueño de la Primera RFEF (21.00 horas). «Espero un partido de difícil a muy difícil. Ellos tienen jugadores con experiencia (como Dani Güiza), un buen técnico (Pedro Buenaventura) y la motivación de jugar en casa. En liga están peleando a mitad de tabla y espero poner un listón que esté por encima de ellos, pero no será fácil. Respetamos al Sanluqueño y no queremos ser la sorpresa, por lo que no menospreciamos a nadie», dijo el técnico vasco.

Emery no eludió el hecho de que el Submarino parte como uno de los favoritos en esta eliminatoria en concreto y también en la Copa en general, pero dejó claro que han de saber cómo afrontarla si no quieren verse sorprendidos por un rival de inferior categoría como al que se miden. «La Copa en una competición corta, intensa y dura. Afrontamos un partido con un equipo de Primera RFEF, un rival que nos puede sorprender por nivel, calidad y ganas. Sabemos que somos unos de los favoritos, pero no los favoritos porque hay otros clubs que lo son más, por eso tenemos ganas de pelear y demostrar que podemos estar con ellos», dijo Emery antes de hablar del momento en el que llega a este encuentro su equipo tras haber jugado Champions el jueves pasado y Liga contra el Rayo Vallecano el domingo en La Cerámica.

«Vamos a ver cómo estamos tras los esfuerzos realizados porque hemos tenido poco descanso, pero respetamos la Copa y vamos a intentar demostrarlo. Lanzo el mensaje de respeto a esta competición y soy el primero que me apunto a ello. Queremos hacer un gran papel», apostilló Emery.

La fiesta del rival

En Sanlúcar de Barrameda la llegada del Submarino va a ser toda una fiesta como ya lo fue el desplazamiento anterior a A Coruña para medirse al Victoria. La hinchada andaluza se ha volcado con su equipo y el estadio El Palmar presentará una buena entrada ya que allí se sueña con doblegar al actual campeón de la Europa League y estar en el torneo copero es un aliciente económico más para una entidad que aspira a competir en el fútbol profesional a corto plazo.

«Para ganar tendremos que hacer un partido de matrícula de honor», explicaba ilusionado el técnico del conjunto andaluz, quien cumple su tercera etapa al frente del equipo de Sanlúcar tras debutar como técnico en su banquillo en la temporada 1989/1990 con sólo 24 años. No podrá disponer para el choque de esta noche del centrocampista Javi Navarro y el delantero Canillas, y anunció que planteará una alineación con habituales titulares y suplentes.

Las bajas de Emery

Por su parte, Emery mantiene para esta eliminatoria de la segunda ronda copera las bajas de los lesionados Sergio Asenjo, Arnaut Danjuma, Serge Aurier y Francis Coquelin, y a ellos se suman las posibles rotaciones para dar descanso a jugadores como Albiol, Fotyth, Parejo, Capoue o Gerard, entre otros, ya que el sábado vuelve la Liga con un exigente choque en Anoeta ante la Real Sociedad (16.15 horas). No obstante, el técnico vasco ha convocado a todos los futbolistas de la primera plantilla disponibles. «Necesitamos el rendimiento de todos», concluyó.