Emery tras la victoria del Villarreal ante la Real Sociedad: "Estos puntos nos permiten ver algo más de luz"

El Villarreal sumó un triunfo clave que le permite ver un poco más cerca los puestos europeos. No en vano, Unai Emery se mostró prudente a pesar de la buena racha tras superar la fase de grupos de la Champions League, avanzar dos rondas en Copa del Rey y de ganar en Liga al Rayo y a la Real Sociedad, y recordó que todavía «está por debajo de las expectativas en LaLiga».

"Estos puntos te permiten ver algo más de luz, pero cuando los resultados no salían dijimos que teníamos que olvidar la clasificación y buscar una línea. Es verdad que son jugadores muy importantes y te dan un punto extra, pero si no están tenemos que buscar alternativas. No tiene que ser la realidad, tenemos que trabajar a nivel de equipo y buscar respuestas con diferentes jugadores", destacó sobre la necesidad encontrar el rendimiento colectivo por encima de lo individual.

Asimismo, valoró el hecho de seguir creyendo en la idea: "Tenemos confianza en lo que hacemos aunque son los resultados los que lo confirman. Estos resultados vendrán haciendo un juego determinado y con esa actitud que estamos incrementando porque en el terreno de juego ya hay talento".

La expulsión

La roja directa de Oyarzabal allanó el camino del cuadro groguet según explicó el entrenador de Hondarribia: "La expulsión ayuda, jugar con uno más ayuda, pero el equipo había mostrado credenciales para estar por encima. Hemos tenido la de Gerard y luego ha llegado el 1-2 de córner".

Respecto al final del choque, reconoció que los últimos minutos sufrieron y que les puede dar mucho moral este triunfo: "Hemos encontrado el gol en la última jugada, pero creo que el equipo podía haber jugado mejor los últimos minutos. Es cierto que el equipo no había ganado fuera de casa en LaLiga y hemos vivido situaciones en las que hemos perdido puntos y esto creo que le va a dar confianza al equipo".

Un primer triunfo a domicilio, que para Emery ya habían podido merecer en anteriores jornadas: "Contra el Celta y el Sevilla estuvimos bien. Hoy planteamos otro reto más para sacar conclusiones y hay que ser optimistas porque este triunfo ayudará a tener confianza y acierto", afirmó.

Mejoría en liga

El Submarino tendrá la opción de acabar el año con un sabor muy dulce después de una primera fase de la Liga bastante irregular. En caso de vencer al cuadro victoriano alcanzaría los 25 puntos y se quedaría a tan solo cuatro de la Real Sociedad. Una situación que analizó el entrenador amarillo: "Tenemos que saber la dificultad de ganar cualquier partido y de gestionar mentalmente a nivel individual y colectivo. En 15 partidos habíamos ganado tres y ahora en 17 hemos logrado cinco triunfos".

Por último, el entrenador del Submarino avisó de que el Alavés plantará batalla y que será un duelo de máxima exigencia: "Podemos pensar en los tres puntos ante el Alavés, pero se trata de un equipo muy trabajado , si lo conseguimos es un triunfo muy importante, pero sabemos que será muy complicado", sentenció.