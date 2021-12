Yeremy Pino 'superstar'

Si hace un año le hubieran avanzado todo lo que iba a conseguir en el 2021 es muy probable que Yeremy Pino (Las Palmas de Gran Canaria, 20 de octubre de 2002) no se lo hubiera creído. Convertirse en internacional absoluto con España, alzar el título de campeón de la Europa League con el Villarreal CF y explotar como uno de los futbolistas con mayor proyección estaba al alcance de muy pocos, pero el extremo canario del Submarino puede presumir de haber alcanzado todos esos hitos y ahora afronta el curso 2022 con la misma ilusión o más si cabe de seguir creciendo y forjando su propia historia. Y con un reto entre ceja y ceja: conseguir otro título.

«Me quedo con todo de este 2021. No puedo dejar nada atrás de lo que ha sido importante para mi crecimiento. Estoy muy contento y muy feliz por todo lo que me ha pasado. Pero hay que seguir trabajando y espero que el próximo año sea igual o mejor. Colectivamente espero ganar otro título porque renové hasta 2027 y quiero que sean muchos años buenos aquí en el Villarreal», confiesa el joven futbolista canario.

Su trayectoria

En la temporada 2020/21 empezó a abrirse paso en el primer equipo, completando 783 minutos en LaLiga, 346 en la Europa League que al final ganaron en Gdansk el pasado mes de mayo y 276 en la Copa del Rey. Pero en el presente curso, Yeremy se ha convertido en un futbolista de los más destacados para Unai Emery, habiendo tenido participación hasta la fecha en la competición doméstica con 1.014 minutos, a los que hay que sumar 366 en la fase de grupos de la Champions League, 14 en la Copa del Rey y 90 en la Supercopa de Europa disputada el pasado verano contra el Chelsea, en la que el Submarino acabó proclamándose subcampeón (cayó en los penaltis).

Todos esos minutos han contribuido en la reacción experimentada por el equipo en LaLiga tras un inicio algo dubitativo, así como en el pase a los octavos de final de la Champions y los dieciseisavos de final del torneo copero. Tres competiciones en las que el Villarreal sigue inmerso y en las que el extremo canario tiene depositadas muchas ilusiones. Tantas, que no descarta poder alzar otro título con su club ahora que ya se ha abierto la lata con el de la Europa League.

«Creo que no hay que pensar que estamos en nuestro mejor momento de la temporada, hay que seguir partido a partido para que haya buenos momentos, y seguir así con la confianza y unidos. Ahora estamos atrevidos, muy confiados en nuestro juego, en lo que nos dice el míster, y en cada jugador porque somos muy buenos», asegura Yeremy, quien no duda en reconocer que lo pasaron mal cuando las cosas no iban tan bien. «Al final hemos tenido buenos partidos, pero los goles no entraban. Cuando estábamos en la zona baja había encuentros en los que no entraba la pelota y ahora sí que está entrando y y es importante para volver con mucha más confianza», añade el jugador.

Un futuro ilusionante

El Villarreal abrirá el 2022 el próximo lunes con un derbi autonómico liguero contra el Levante en el Estadio de la Cerámica (19.00 horas), para tres días después --el día de Reyes-- medirse en Copa al Sporting de Gijón en El Molinón (18.00 horas) y afrontar a finales de febrero otra eliminatoria de nivel contra la Juventus en Champions. «Está claro que la Champions motiva mucho, es muy importante para nosotros. Hicimos una gran fase de grupos y ahora vienen los octavos de final. Tenemos mucha confianza y muchas ganas de hacer algo importante», reconoce el joven futbolista del Villarreal, que no desmerece ninguna competición y por eso no duda en explicar que «en Copa también vienen ahora partidos duros contra equipos de Segunda A y Primera». «Tenemos que afrontar el siguiente contra el Sporting con mucha tranquilidad y hay que saber gestionar los partidos junto a los de la Liga y los de la Champions», analiza el groguet.

Sin lugar a dudas, una serie de objetivos que se ha marcado para los próximos meses el Villarreal y el propio futbolista canario, quien aspira a dar un paso más el próximo año para cerrar otra temporada de lo más destacada en su corta trayectoria futbolística. Una trayectoria que arrancó en las categorías inferiores de Las Palmas, desde donde Yeremy llegó al Roda y después pasó de jugar en el Villarreal C a hacerlo en el primer equipo, donde estará hasta el 2027.