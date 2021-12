En plena sexta ola de la pandemia, los casos de positivos por coronavirus afloran día tras día. El fútbol no es ajeno a ello; por eso, los clubs están blindando a sus equipos de la mejor manera posible. En el caso del Villarreal CF se ha optado por proteger el derecho a la intimidad de sus jugadores y miembros del cuerpo técnico, y no se comunicará el estado actual de la plantilla en toda la semana. Según los protocolos establecidos por LaLiga, los equipos tienen que reportar los casos de covid-19 que tengan, especificando si son futbolistas o miembros del cuerpo técnico y resto de personal vinculado, pero no existe la obligatoriedad de anunciarlos públicamente.

Relacionadas Entrenamientos en solitario en el Villarreal tras el parón navideño