El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, afirmó que el club no pretende esconder nada respecto al covid-19, pero que tampoco tiene la intención de dar información innecesaria sobre la cifra de positivos, por lo que ha decidido trasladar a LaLiga y a las autoridades sanitarias estos datos, pero no tiene previsto hacerlo públicamente.

El Submarino es uno de los pocos clubes que no ha dado a conocer de forma oficial la cifra de positivos en su plantilla y Roig Negueroles explicó en declaraciones a Ràdio Vila-real que, además de que no les gusta dar «información innecesaria» porque «la situación es muy cambiante y cada día se puede producir algo diferente». «Hay jugadores que ya se contagiaron y están cerca de recuperarse, algunos llegan y no dan positivo, pero pueden darlo después. Además, estamos pendientes de ver cómo se encuentran todos, y esperamos unos días a ver cómo evoluciona el tema de cara al partido del lunes ante el Levante», prosiguió.

A ello, se suma el hecho que desde el club de la Plana Baixa se entiende que este es un tema «en el que la información es personal y de cada jugador», lo que ratifica su idea de no ofrecer este tipo de datos y a este argumento se añade el de carácter deportivo, ya que Roig Negueroles admitió que tampoco quieren dar pistas ni información a los rivales.

Mientras tanto, en LaLiga siguen aflorando positivos y este jueves fue el Atlético de Madrid el que anunció que el entrenador Diego Simeone, los centrocampistas Koke Resurrección y Héctor Herrera y los delanteros Joao Félix y Antoine Griezmann se habían contagiado, siendo «todos asintomáticos» y «aislados en sus domicilios». Además, el Barcelona informó de tres positivos más, los de Sergiño Dest, Philippe Coutinho y Ez Abde, y ya son diez los futbolistas de la plantilla azulgrana infectados por coronavirus. Habrá que esperar a ver en qué condiciones llegan todos los equipos de Primera a sus partidos de esta jornada.