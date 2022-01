Emery, tras la eliminación del Villarreal en Gijón: "No tengo nada que reprochar a los jugadores"

Unai Emery tenía mucha ilusión depositada en la Copa del Rey pero el Sporting de Gijón se encargó de truncar sus aspiraciones. El conjunto del Molinón eliminó a los groguets en los dieciseisavos de final y les privó de poder seguir peleando por el título. "Teníamos mucha ilusión en la Copa y buscábamos un camino en el que se protagonistas y por el que tener opciones de poder aspirar a pelearla, pero somos conscientes de que es una competición muy difícil, en la que hay que ser muy constantes y tenemos mucha acumulación de partidos, jugadores en la Copa de África...", justificó el técnico.

El entrenador de Hondarribia prosiguió su análisis del encuentro explicando que "en el primer tiempo hemos controlado, pero no de verdad y no éramos capaces de hacerles daño para poder ver manifiesto ese control; y ellos estaban muy mentalizados en hacer un partido muy serio, estando muy juntos todo el encuentro, con mucha concentración e intensidad alta". "Querían jugar a la contra, cerrar muy bien los espacios y tener paciencia para esperar sus momentos, como así ha sido. De hecho, las ocasiones más claras han sido para ellos", añadió Emery, calificando de «justo ganador» al Sporting.

El preparador del Submarino quiso buscar la reacción de los suyos en la segunda parte con la entrada de Gerard, pero aunque el catalán es un todoterreno y aporta mucho, no fue suficiente. "Ellos han encontrado practicidad y nosotros no hemos sido capaces de pasar a ser mejores que ellos en el segundo tiempo, y el error que hemos cometido les ha dado un plus que les ha ayudado a marcar el segundo gol", destacó.

"Cerramos esta Copa y no tengo nada que reprochar a los jugadores. Necesitábamos gente con más desborde o tener a los puntas, pero no los teníamos en el banquillo y no es una excusa sino una realidad. Nos faltaban aceleradores", lamentó Emery