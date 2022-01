Emery sobre el Villarreal-Atlético: "Este partido marcará qué somos capaces de hacer en la Liga"

Quiere pasar página de inmediato del varapalo de la eliminación de la Copa del Rey por parte de un Segunda como el Sporting de Gijón. Unai Emery destacó este sábado que el encuentro de este domingo del Villarreal CF frente al Atlético de Madrid en el Estadio de La Cerámica (21.00 horas) supone un reto para conocer cómo se encuentran respecto a los equipos que ocupan posiciones de Liga de Campeones.

«Es un partido que nos marcará qué somos capaces de hacer ante el equipo que marca la Champions, al actual campeón y uno de los más fuertes de la Liga. Es una buena prueba y queremos ver cómo estamos en estos momentos y que marcará si somos aspirantes», dijo un Emery que tiene claro que «a pesar de las bajas queremos saber dónde estamos y es algo que podemos ver en este partido».

"Ahora nos toca remar para recuperar la desventaja"

El míster amarillo es consciente de que no hay margen de error ante rivales directos: «El Atlético nos lleva 4 puntos de ventaja a falta de una vuelta entera y queda mucho por jugar, es una distancia importante y eso nos obliga a recuperar. Nos toca remar para recuperar esa desventaja. Pero queda liga y el del Atlético es un reto enorme, no están tan regulares a estas alturas del campeonato pero lo pueden estar».

«Deben estar en la pelea por la Liga y pueden estarlo si reaccionan. Es un gran equipo al que le tengo respeto, solo hay que ver mis estadísticas con ellos», añadió.

Sobre el KO copero, Emery señaló que «no cerramos los ojos a lo que pasó en Copa, pero debemos mirar a la Liga. Esta es una prueba para ver cómo está el equipo».

«La liga es lo que nos va a alimentar y la que te hace crecer. Y es en la liga donde queremos demostrar nuestras credenciales. Este es un partido que me ilusiona, que me alimenta y que me hace estar feliz de poder afrontarlo y disfrutarlo. Es un partido bonito para la gente, para el equipo, para el club y para nosotros como técnicos. Es un partido que me ilusiona mucho», recalcó.

Respecto a las numerosas bajas con las que afronta este encuentro, especialmente en ataque, el técnico comentó que «es verdad que tenemos carencias en ataque. Vamos a ver cómo estamos y con lo que haya vamos a jugar con gente de ataque que pueden ayudar y generar opciones de gol. Tenemos jugadores para solventar esos problemas arriba y seguro que tenemos soluciones».