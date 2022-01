Emery, tras el empate del Villarreal ante el Atlético de Madrid: "Lo de Parejo no es manos, el VAR no ha sido leal"

El técnico del Villarreal, Unai Emery, analizó el empate ante el Atlético de Madrid: "Hemos hecho un buen partido, controlado, ante el campeón de La Liga. Era un reto poder recortarles puntos. El equipo ha sido muy competitivo y ha querido dar ese paso más".

Respecto a la cantidad de bajas, se mostró orgulloso por el nivel de los suyos: "La respuesta del equipo ha sido muy buena y la ejecución del plan también. Debemos ser capaces de tener una mentalidad competitiva más exigente y elevar la concentración. Son cosas que llegan con el tiempo y no son de un jugador, es cosa de todos. Venimos de casos de covid, como todos los equipos, y hemos acusado no poder preparar el partido en mejores condiciones".

Crítico con el VAR

El de Hondarribia fue tajante sobre el gol anulado a Parejo y mandó un dardo a Pique: "Me dolió cuando Piqué dijo que no le había dado con la mano. Lo de Piqué sí fue penalti. Lo de hoy no es mano, empuja el balón con la cadera y la mano está porque está. Se mete en otros partidos y tendría que ser sincero y no engañar a la gente. Me parece que no somos leales y honestos con el VAR".

Por último, el técnico amarillo aseguró que "LaLiga es la competición que marca la regularidad y que deben seguir en este nivel porque en la actual jornada 20 estamos donde nos merecemos".