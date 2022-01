Unai Emery y Gerard Piqué fueron protagonistas durante la noche de este pasado domingo por un cruce de declaraciones que mostró las diferencias que hay entre ambos debido a algunos acontecimientos futbolísticos pasados.

Todo empezó cuando el entrenador del Villarreal CF fue preguntado en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Atlético de Madrid por la jugada polémica del encuentro, un gol anulado a Parejo por una posible mano.

El técnico de Hondarribia no se cortó en su respuesta, y de primera dejó claro que a su parecer el gol estaba mal anulado, remarcando que: "el VAR no ha sido leal". Además, aprovechó también su intervención para hacer memoria de la jugada polémica que se vivió en la Cerámica en el encuentro frente al FC Barcelona, una mano clara de Gerard Piqué que no fue pitada y que seguramente hubiera supuesto un cambió de rumbo en un partido que finalizó con victoria azulgrana por 0-2.

"Lo de Piqué aquí hace poco sí que fue mano y penalti, tocó claramente con la mano y perdimos aquel partido. Me dolió que luego por ahí dijera que no. Lo de hoy no es mano, porque empuja el balón hacia la portería con la cadera."

Unai, que como es obvio estaba caliente tras los puntos que se habían escapado, fue más allá en la polémica, y hizo referencia al tweet de Piqué tras el penalti de Casemiro en el Real Madrid-Valencia CF.

“Ayer se metió en Twitter protestando por otros partidos. Hay que ser es sincero y no confundir a la gente. En vez de callarse, dijo lo que dijo para engañar a la gente. No somos ni honestos ni leales con el VAR y con el fútbol."

Respuesta de Gerard Piqué

Como era de esperar por su habitual presencia en la redes sociales, la respuesta del central del FC Barcelona no se hizo esperar.

El catalán utilizó su cuenta de Twitter para recriminar al técnico del Villarreal CF que él estuvo 3 años quejándose del árbitro del histórico 6-1 que le metió el Barça al PSG cuando Emery era el entrenador del club francés.