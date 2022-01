Alberto Moreno recupera su mejor versión en el Villarreal

Alberto Moreno ha recuperado su mejor versión en el Villarreal CF. Al futbolista sevillano le están respetando las lesiones y, gracias a la confianza que en él siempre ha depositado Unai Emery, las cosas le están saliendo a las mil maravillas. Da igual dónde lo ubique en el campo el técnico vasco ya que el jugador siempre rinde y se está erigiendo en uno de los artífices de la remontada del Submarino en la competición doméstica. Su última hazaña, el gol que marcó el domingo pasado al Atlético de Madrid en el Estadio de la Cerámica, que no sirvió para llevarse los tres puntos en juego y dejó cierto sabor amargo en el vestuario, pero que da algo más de seguridad si cabe al lateral groguet.

«Viendo el partido te quedas un poco con sabor agridulce. Le plantamos cara a uno de los mejores equipos de LaLiga, al campeón, uno de los mejores del mundo. Y, al plantarle cara a un equipo como el Atlético, se ve de lo que somos capaces. El equipo cada jornada va a más y esa es la línea. Queríamos la quinta victoria, pero no pudo ser y sumamos un punto ante un gran equipo, pero no nos vamos contentos», dijo el futbolista andaluz.

Una pieza clave

Nacido en Sevilla el 5 de julio de 1992, Alberto Moreno ha participado en lo que va de temporada en 18 partidos de Liga (801 minutos), seis de Champions League (232 minutos) y tres de la Copa del Rey (194 minutos), además de en la final de la Supercopa de Europa (85 minutos), y ha evidenciado un gran acierto anotador, habiendo marcado tres goles en la competición doméstica, uno en la Liga de Campeones y otro más en el torneo del ko.

Un tanto, el suyo contra el Atlético de Simeone, que ponía al Submarino por delante en el marcador al inicio de la segunda parte, pero que después fue contrarrestado con el de Kondogbia apenas ocho minutos después.

Pero ese gol sí tenía algo de especial para Alberto Moreno, que lo celebró como si de un título se tratara. Y es que para el andaluz, gozar de la regularidad que está gozando esta campaña y ayudar al equipo con sus actuaciones le reporta la felicidad absoluta. Más si cabe a tenor de que las lesiones siempre han sido un lastre en su carrera y ahora, por fortuna, parecen haber quedado atrás.

«Después de cinco años buenos en el Liverpool, a pesar de que jugué un poco menos, venir aquí me ha dado la vida... Volver a España, a este gran club que me ha dado confianza, lo ha sido todo. Y además he tenido la suerte de que llegue Emery, el que me sacó en la cantera del Sevilla, el que me hizo futbolista, el que confió en mí siendo un chaval... Y aquí estoy con él, con el que he vuelto a ganar una Europa League y con el que seguimos peleando por todos los objetivos que se nos presenten», confesó el sevillano.

Alberto Moreno se formó en las categorías inferiores del Sevilla y fue allí donde conoció al técnico vasco, con el que jugó en el primer equipo en la campaña 2013-14 y logró su primer título europeo. Después se marchó al Liverpool, donde estuvo desde el 2014 al 2019, y fue en el verano de ese último año cuando fichó por el Villarreal por cinco temporadas.

Sus números con Emery

Durante su carrera ha tenido muchos entrenadores, pero el técnico vasco es su principal mentor y con él es con el que mejor rendimiento ha tenido. Tanto es así, que de la mano de Emery lleva en esas dos etapas, 98 partidos y 10 goles, mientras que con Jürgen Klopp completó 90 y marcó un tanto; con Brendan Rodgers un total de 51 encuentros y dos goles; y con Ramón Tejada, 50 choques y 7 goles. Con Javi Calleja en el Villarreal fueron 19 partidos y no marcó.