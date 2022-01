El Villarreal pide paso en Primera Iberdrola

El Villarreal sería tercero en Primera Iberdrola si únicamente se tuvieran en cuenta las últimas cuatro jornadas. Unos números que sacan a relucir la gran progresión que está protagonizando el conjunto de Sara Monforte.

Los comienzos no son fáciles, y debutar en la élite no es una empresa nada asequible, especialmente si a uno le reducen seis puntos por no lucir un parche que poco tiene que ver con el juego si no más bien con otras cuitas.

Pese a todo, la persistencia de las amarillas ha ganado y son nueve puntos de los últimos quince los que han conseguido las vila-realenses, con triunfos de mérito fuera de casa ante el Levante en Buñol y el Real Betis en Sevilla.

Dos triunfos de coraje que tuvieron su continuidad con la victoria conseguida el pasado sábado ante el Alavés. Una victoria clave en casa, habida cuenta de que no se ganaba en el Mini Estadi desde el pasado mes de septiembre, concretamente desde la segunda jornada de la competición.

Tere Morató fue la gran artífice del triunfo ante el cuadro vitoriano, con un doblete y un penalti provocado que sirvió para abrir la lata. La jugadora andorrana asegura estar «muy contenta» por comenzar el año con una victoria en casa, «donde hacía mucho tiempo que no sumábamos los tres puntos y lo necesitábamos».

De hecho, la futbolista amarilla recalca la relevancia de «sumar en casa, que siempre es importante; un triunfo que encadenamos con la victoria en el último partido del pasado año y que nos está dando muy buenas sensaciones para comenzar la segunda vuelta con muchas ganas». «Todo ayuda, lo más importante es la victoria, estamos haciendo las cosas como queremos y están saliendo y esto es lo que más cuenta para el equipo», arguye la andorrana.

Por su parte, la atacante Sheila Guijarro destaca que ante las vitorianas «el equipo estuvo muy enchufado durante los 90 minutos. Planteamos un partido que lo teníamos estudiado y les hicimos peligro como hablamos».

Sin embargo, la ariete amarilla prefiere «ir partido a partido» y enfatiza que «ganar en casa era muy importante. El equipo está en una buena dinámica, ahora nos estamos encontrando bien y necesitamos un proceso de adaptación, creo que el equipo lo está consiguiendo. «Estamos todas juntas y unidas, todas las jugadoras somos importantes y ahora toca seguir».