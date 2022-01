Solo falta un mes para el partidazo ante la Juventus de Turín. La Champions League entra en su fase decisiva y la Vecchia Signora, uno de los grandes del fútbol mundial, visita el estadio de la Cerámica en el partido de ida de octavos de final. Será el 22 de febrero a partir de las 21.00 horas y el club ya ha sacado a la venta las entradas para que el abonado del Villarreal no tenga que desplazarse a las taquillas del club y pueda hacerlo cómodamente desde su casa a través de la plataforma online con fecha tope del 31 de enero, para que se les reserve su localidad, aunque tarmbién podrá retirarla de forma presencial en las taquillas o o tiendas del club. A partir de esa fecha, las localidades de los abonados quedarán liberadas para su venta libre al público en general.

El abono de la presente campaña incluía hasta la fase de grupos de la máxima competición continental. Ahora el club amarillo ha querido tener un detalle con sus abonados, que pueden disfrutar de un precio reducido en las entradas

La venta está abierta primero únicamente para los abonados, que podrán adquirir la entrada de la localidad en la que tienen su abono hasta el 31 de enero. A partir del 1 de febrero, ya terminado el proceso de compra de entradas para los abonados, dará comienzo la venta general de entradas y se liberarán las localidades que no han sido adquiridas previamente por los abonados.

Los abonados también pueden adquirir la entrada para el partido ante la Juventus en las Tiendas Oficiales del Villarreal CF o en las Taquillas del Estadio de la Cerámica en los días de partido en el Estadio de la Cerámica.

A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO LAS LOCALIDADES DE LOS ABONADOS NO RETIRADAS SERÁN PUESTAS A LA VENTA LIBRE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL

Precios de las entradas para los abonados frente a la Juventus

Fondos: 10 euros.

Preferencia y Tribuna lateral: 30 euros.

Tribuna central: 50 euros.

Los aficionados que hayan disfrutado del descuento de 50% del Carnet Jove por haber nacido a partir del 1 de enero de 1996 se les aplicará también el 50% del precio de la entrada.

Precios para los no abonados a partir del 1 de febrero

Fondos: 60 euros.

Preferencia lateral: 90 euros.

Tribuna lateral: 130 euros.

Preferencia central y Tribuna central: 180 euros.

Compensación para los aficionados que fueron a Bérgamo

Todo un detalle del Villarreal CF con los aficionados que viajaron a Bérgamo y no pudiero estar en el partido al aplazarse por la nieve, igual que con los que decidieron quedarse con los consiguientes gastos. De esa forma, el club amarillo ha tomado la decisión de compensales, independientemente de que asistieran o no al encuentro, y podrán acceder de forma gratuita al partido ante la Juventus, correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Asimismo, los seguidores que no pudieron asistir al choque ante el equipo italiano por el aplazamiento del encuentro recibirán, además, el importe íntegro de la entrada del partido celebrado en el Estadio de Bérgamo.