Fer Niño: "Pertenezco al Villarreal, pero quiero ganarle y con gol mío"

Debutó con 19 años en Primera División, en enero del 2020. Entró en Mendizorroza en el minuto 88, con 1-1 en el marcador, y el Villarreal CF terminó ganando al Alavés 1-2 con gol suyo. Es lo que se conoce como llegar y besar el santo. Estreno con lo que mejor sabe hacer, marcar, para un delantero que parecía estar tocado por una varita mágica. Dos años después, Fer Niño (Rota, 24-10-2000) acumula 10 goles en 35 partidos oficiales con el Submarino, siendo uno de los artífices de la consecución de la Europa League, club que decidió cederle el pasado verano en busca de mayor rodaje en la máxima categoría.

El destino fue el Real Mallorca, entidad en la que su padre fue jugador, donde se crió de pequeño, un equipo que le brindaba la ocasión de demostrar que tiene cabida en la élite futbolística.

Y Fer Niño empezó el campeonato con el club bermellón demostrándolo. Dos goles en los seis primeros partidos de Liga, precisamente anotando en su debut, a los 16 minutos de entrar al campo, ante el Alavés y en Mendizorroza, su estadio talismán, en duelo de la 2ª jornada que terminó 0-1.

Un delantero que se ganó una titularidad que perdió en la 9ª jornada, desde la que le ha costado recuperarla. «Al principio de Liga me veía titular, me relajé un poco y eso me costó el puesto», confesó el atacante abiertamente.

El ariete bermellón atendió ayer a Mediterráneo desde Palma, donde se sinceró sin tapujos. «Bajé el nivel, tengo que reconocerlo, y en Primera si bajas el nivel, te comen. Además en el Mallorca hay mucha competencia y delanteros de gran potencial», insistió, añadiendo a continuación: «Ante el Levante volví a ser titular, me hicieron el penalti, marqué un gol anulado injustamente, y ahora espero seguir dando lo máximo de mí».

Tiene opción de compra por 8 millones Una de las incógnitas que rodean a Fer Niño radica en su futuro. El delantero está muy bien considerado en el Villarreal CF, ya que le ven como un goleador prometedor, y por ello tiene contrato hasta junio del 2024. La entidad amarilla consideró cederlo al Real Mallorca para que adquiriese experiencia en Primera División. A su vez, si de aquí a final de campaña convence a los responsables deportivos bermellones, el club balear tiene una opción de compra de 8 millones de euros a ejecutar antes de final de campaña. Pero, si además de a los mallorquines es al Submarino al que le interesa seguir contando con Fer Niño en sus filas, aun cuando el Mallorca ejecutara esa opción, el Villarreal tiene una cláusula de recompra por 9 millones, por lo que la operación sería realmente de un millón de euros. Un caso similar al que efectuó el club que preside Fernando Roig con la cesión de Manu Morlanes al Almería el pasado ejercicio, cuya opción (de 4 millones) la ejecutaron los andaluces, aunque acto seguido lo recompró la entidad de la Plana Baixa por 5 kilos. Lo que está claro es que si el Mallorca no ejecuta la citada opción, a Fer le quedarán dos años más de contrato como groguet.

Marcar desde el banquillo

Pero, pese a ello, Fer Niño cree que mañana en La Cerámica no será titular. «Acabo de pasar el coronavirus y he estado una semana parado, por lo que sería lógico, aunque ya entreno, no ser titular», dijo.

Aunque, eso sí, tiene muy claro qué quiere para el duelo de mañana. «Pertenezco al Villarreal, pero quiero ganarle y si es con gol mío, mejor. Este club es mi casa y me lo ha dado todo, pero ahora me debo al Mallorca», añadió.

En cuanto a la presente campaña, Fer espera «recuperar la titularidad y ayudar al Mallorca a lograr la permanencia». «Creo que tenemos equipo para ello», insiste.

En cuanto al Submarino, tiene claro que «salvo que se demuestre lo contrario», el año que viene regresará. «Yo lo que quiero es lo mejor para el Villarreal, que vuelva a clasificarse para la Champions, que elimine a la Juventus y llegue lo más lejos posible», finalizó el enemigo íntimo en el Mallorca.