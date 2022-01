Pervis Estupiñán es titular indiscutible con la selección de Ecuador. El futbolista del Villarreal CF fue un prometedor internacional en categorías inferiores con la Tri, con 13 partidos con la sub-17 (3 goles) y 12 con la sub-20 (4). Y desde octubre del 2019, el lateral amarillo es internacional absoluto, con la que acumula 19 encuentros oficiales, 5 de la pasada Copa América 2021, un amistoso y 10 de la presente fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, donde su combinado nacional es tercero, es decir, en puestos de pase directo (acuden los cuatro primeros y el 5º disputa el famoso repechaje) a la cita mundialista.

Como todo futbolista que se precia, para Pervis «jugar en la selección de mi país es lo máximo, lo más bonito que hay, y poder estar en un Mundial sería un sueño que tengo desde niño».

El ecuatoriano siempre ha tenido en el punto de mira las opciones mundialistas: «Es un orgullo representar a tu selección y en estos momentos tenemos en Ecuador un muy buen equipo, con dos hornadas muy buenas de jugadores de nivel».

El futbolista nacido en Esmeraldas, a sus 24 años tiene la opción más que real de poder jugar un Mundial. «Estamos terceros y dependemos de nosotros mismos, pero las eliminatorias sudamericanas son muy complicadas, cualquier selección te puede ganar, hasta las que van en los últimos lugares», argumenta.

Ante Brasil y Perú

Ahora, este próxima semana, Ecuador afronta dos de los cuatro partidos que restan para finalizar de la fase de la Conmebol (Confederación Sudamericana). El primero de ellos será el próximo jueves, 27 de enero, en Quito ante Brasil (22.00 horas, en España), una selección Canarinha que ya está clasificada. Tras ello, la madrugada del martes 1 al miércoles 2 de febrero, a las 3.00 horas (horario español), Estupiñán jugará en Lima ante Perú, rival directo que es 5º ahora mismo.

«Serán dos partidos complicados, porque Brasil, aunque esté clasificado, siempre es Brasil. Y ganar en Lima es muy difícil, además de ser un partido de mucha rivalidad», arguye.

El espejo de Ayoví

Estupiñán admite haberse mirado siempre en el espejo del que ha sido su gran ídolo, el exlateral izquierdo internacional ecuatoriano Walter Ayoví, nacido en su misma ciudad, Esmeraldas, y uno de los jugadores con más internacionalidades de la historia de su país, con 121 partidos con la Tri. «Fue uno de los futbolistas más grandes de la historia de mi país, en el que me he fijado y que, además, me enseñó mucho», reconoce.

El defensa del Villarreal espera ser uno de los mundialistas del Submarino en la cita de finales de este año en Qatar: «Si lo hago bien en mi club tendré la recompensa con Ecuador».