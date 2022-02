Entrevista | Iborra: "El Villarreal responde ante grandes retos y grandes rivales"

Siente lo que habla y siente siempre lo que defiende como profesional. Vicente Iborra siempre ha sido un referente en los vestuarios en los que ha estado y, por supuesto, lo es en el Villarreal CF. Dentro del campo por su entrega, pundonor y garra. Fuera por su personalidad y capacidad para generar positivismo en los grupos. No está teniendo la presencia en las alineaciones de otras temporadas, porque la recuperación de una larga y grave lesión, le dejó en desventaja.

Pero poco a poco se va viendo la mejor versión de un capitán y un futbolista de equipo. Un jugador que el Villarreal tiene una gran suerte de tenerlo en sus filas. En una entrevista concedida a Medi TV, desglosa cómo ve la situación del Submarino en un mes de febrero clave con la eliminatoria ante la Juventus y partidos clave contra el Betis y Real Madrid en LaLiga. The Boss Iborra.

-¿Cómo están viviendo esta temporada con tantos cambios?

-Estamos viviendo una temporada en la que nos estamos adaptando a lo que viene pasando cada día, es lo que también pasa en la sociedad, algo que no es fácil para nadie. Cada día es una noticia nueva, casos Covid, aplazamientos de partidos, jornadas en las que se juega Copa y Liga, reducciones de aforo… La verdad es que no es nada fácil, pero debemos adaptarnos a todo.

-¿Cómo ve al equipo a día de hoy?

-Estamos en un buen momento, el equipo arrancó bien pero no logró los resultados que merecía, ya que fueron muchos partidos en los que hicimos méritos para más por juego. Tras ese mal arranque hemos recuperado sumando puntos y nos hemos acercado a la zona en la que debemos estar. Estamos en déficit, pero creo que podemos lograr los objetivos. Soy optimista.

-¿Cómo lo han hecho para pasar esta racha de bajas y problemas?

-El haber logrado sumar los puntos en un momento de tanta dificultad y bajas, es una muestra del gran nivel de la plantilla y de la implicación de la misma. Es muy buena señal que el equipo haya sido capaz de hacer frente a todos esos problemas.

-Aunque fuera de casa la cosa no ha ido tan bien ¿Qué les pasa?

-Fuera de casa hemos hecho partidos buenos, pero no hemos sumado puntos, se nos han escapado partidos en los que debimos sumar más y merecimos más. Lo tenemos en cuenta, ya que solo un partido ganado fuera es muy poco para un equipo como el nuestro. Si eres capaz de ganar a la Real en su campo, puedes ganar a cualquiera y eso es algo que debemos cambiar.

-Pues van a Sevilla al campo del Real Betis que es de lo mejor del curso ¿Cómo lo ve?

-El del Betis es un gran partido, una de las finales de esta temporada. Un partido que de ganarlo sería un golpe de energía y moral para la segunda parte de la temporada. El Betis sería un rival directo de ganar en su casa, por lo que sabemos de la importancia de este partido.

-¿Dan miedo?

-Están en gran momento, están ganando con solvencia y demostrando que son uno de los más fuertes de la Liga. Ellos tienen buenos jugadores, son sólidos y por ello es un rival a batir y un reto. Pero como le he dicho este equipo puede ganar a cualquier rival.

-Es verdad que como dice, compiten muy bien con los grandes. Partidos como Chelsea, Madrid, Manchester, Barcelona…

-Es algo que el equipo viene demostrando este año y el anterior. El equipo responde muy bien a los grandes rivales, a los grandes partidos y a los grandes retos. Hemos hecho notables partidos fuera de casa en liga y Champions, como los del Bernabéu, Wanda, Pizjuán en Liga, o con Manchester United, Youg Boys o Atalanta en Liga.

-Los rivales les están cambiando la manera de enfrentarles y ya no les buscan arriba. Les esperan y no les permiten tocar entre líneas. ¿Cómo les afecta?

--Los rivales nos estudian y trabajan para anular lo que hacemos. Tenemos que buscar soluciones y ser camaleónicos, adaptarnos y seguir buscando soluciones para solventar lo que el rival propone. Estamos trabajando en otras alternativas, ya buscamos otras vías y eso nos va a hacer mejorar.

-En lo personal se le ve a su nivel ¿Cómo lo ha pasado en este año?

-Lo he pasado mal, he tenido que recuperarme de la lesión y entrar poco a poco. En el arranque de temporada no pude hacer los partidos de pretemporada por el covid, lo que me lastró en el inicio. Yo sabía que los minutos que necesitaba para recuperarme en competición no los iba a tener, es algo que hablé con el técnico. El día del Cádiz las sensaciones no fueron buenas, pero yo sabía que era un proceso. En Vigo ya fue mejor, y a partir de ahí he ido a más y las sensaciones son mejores. Sobre todo estoy contento por haberme recuperado bien.

-¿Pueden llegar a clasificarse para la Champions vía Liga?

-La exigencia es máxima y debemos estar preparados para pelear por ello hasta el final. Esto va a ser muy largo para todos, por lo que debemos centrarnos en el siguiente partido y no ir más allá. Ahora llegan los partidos europeos y vamos a ver cómo reaccionan los rivales y reaccionamos nosotros.

-¿Y lo de la Juve, cómo lo ve?

-La Juve es un gran equipo, lo sabemos. Sabemos de la dificultad, pero para nosotros debe ser una alegría y algo muy especial. Son unos octavos de final y ante un gran rival, por lo que debemos disfrutarlo. Aunque tengo claro que el día que nos enfrentemos a ellos vamos a estar a un gran nivel.

-Por cierto, el día del Levante se le vio sufrir por ellos, ¿cómo lo ve y ve a su Sevilla campeón?

-Como levantinista me duele. Es una situación difícil la que están viviendo. Quiero que se salven. Y creo que el Sevilla da un paso más cada año para competir y mejorar. Son un ejemplo como club y ojalá ganen la Liga.