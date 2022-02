'Gendarme' Étienne Capoue en el Villarreal

Étienne Capoue es un futbolista de lo más particular. Dice que el fútbol es «el mejor trabajo del mundo» pero, por el contrario, no sigue otros partidos más allá de los que él y su equipo juegan, ni conoce a algunos jugadores como Lo Celso, con el que ahora va a compartir vestuario. Pero su carácter y su filosofía de vida -- la de disfrutar del día a día-- le han llevado a convertirse en uno de los pesos pesados del vestuario del Villarreal CF cuando se cumple un año de su llegada.

Fue en diciembre del 2021 cuando el francés se comprometió con el Submarino hasta junio del 2023 y su aclimatación fue muy rápida, tanto que Unai Emery no tuvo ningún tipo de duda con él y el pivote se convirtió en un fijo en sus esquemas. «Intento adaptarme muy rápido a mis compañeros y el club porque quiero hacer grandes cosas aquí. Me gusta hablar con mis compañeros, fuera y dentro del campo, y ellos me ayudan muchísimo y entonces eso me permite ser muy libre en el campo y el vestuario, y ahora puedo disfrutar de mi momento», confesaba el centrocampista francés, quien se atrevió a responder en castellano en una de las pocas ruedas de prensa en las que ha participado.

Sus números en ‘groguet’

Sin duda alguna, su carácter afable y su inteligencia táctica, además de otras cualidades que atesora, le han llevado a vivir buenos momentos con el Villarreal, como fue alzar el título de la Europa League, y ahora sigue creciendo de la mano del Submarino, con el que en la presente temporada 2021/22 acumula 1.452 minutos en LaLiga (18 partidos), 510 en la Champions League (seis partidos y dos goles), 90 en la Copa del Rey (competición en la que ya están eliminados) y 70 minutos que completó en la Supercopa de Europa.

Tras perderse la última jornada contra el Mallorca por acumulación de amonestaciones, Capoue regresará al centro del campo del conjunto amarillo este domingo en el Benito Villamarín, en un encuentro que él mismo calificó de «final» al tratarse de dos rivales directos en la pelea por los puesto europeos. «Para nosotros el partido del Betis es una final porque ellos están a ocho puntos de nosotros (el Villarreal es séptimo con 32 y los béticos, terceros con 40), si ganamos, es un buen paso para nosotros. Lo que hicimos en la primera vuelta fue excepcional, pero jugar allí es otra cosa y por eso debemos trabajar todos juntos y así podremos volver con los tres puntos», detalló el francés.

Y es que estar en zona europea es el principal objetivo del Villarreal pero, para ello, en el vestuario son conscientes de que deben dar un plus ante los equipos grandes, contra los que en la primera vuelta se compitió bien pero ante los que faltó un puntito más para llevarse la victoria. En este sentido, Capoue fue claro y comentó que «hemos hecho grandes partidos contra los grandes equipos pero no ganamos todos los partidos. En algunos nos faltó estar más acertados en las dos áreas porque, o bien cometimos un error en defensa o no marcamos un gol, y esa es la diferencia con ellos. Pero las malas experiencias son buenas para el futuro y ahora, contra los grandes clubs, vamos a intentar ser mejores».