Betis-Villarreal: Batalla por Europa en el Benito Villamarín

El Villarreal CF se presenta en el Benito Villamarín este domingo con un único propósito: ganar al Real Betis. Los jugadores del Submarino son conscientes de la dificultad que comporta enfrentarse al conjunto andaluz cada temporada, pero más aún viendo cómo se las gastan los de Manuel Pellegrini en el presente curso liguero. Y es que el conjunto bético no solo es uno de los más en forma de la competición liguera --en la que actualmente es tercero-- sino que, además, acaba de clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey con una goleada ante la Real Sociedad y en breve disputará los dieciseisavos de final de la Europa League contra el Zenit de San Petersburgo.

No obstante, y pese al potencial de los andaluces, el Villarreal no renuncia a nada. Llega al envite tras disponer de una semana en la que ha recuperado a algunos de los jugadores que tenía en la enfermería, como Yeremy Pino, Danjuma o Gerard Moreno, y también a tres de los cuatro que estaban disputando la Copa África (Aïssa Mandi, Serge Aurier y Samu Chukwueze). Así que con más artillería que en las últimas jornadas, el equipo de Unai Emery tratará de sorprender al Betis en un partido de algo más de tres puntos.

Y es que, en caso de ganar, el plantel de la Plana Baixa daría un paso más en su pelea por clasificarse para la disputa de competición europea la próxima campaña, de la que ahora le separan tan solo dos puntos de la Conference League (sexta plaza), tres de la plaza de Liga Europa y cuatro de la Champions League.

No está nada mal posicionado el cuadro de la Plana Baixa a estas alturas de la temporada, pero no se puede permitir ningún error que pueda acabar costándoles caro ya que la competición encara estos meses decisivos y ha habido encuentros en los que al equipo groguet no se le ha visto fresco del todo, por lo que Emery deberá tratar de recuperar la mejor versión de los suyos --ahora que los tiene prácticamente a todos-- para competir contra el Betis.

Las incógnitas

Pese a todo, el once por el que el técnico vasco podría apostar de inicio es toda una lotería. Dado que el club no comunica el estado de los futbolistas, resulta de lo más complejo saber quiénes serán los once elegidos ya que, pese a que algunos hayan podido recuperarse a tiempo, se desconoce en qué situación han viajado a Sevilla. Lo único que está claro es que Rubén Peña y Francis Coquelin son las dos bajas confirmadas por lesión, y que Boulaye Dia se pierde el encuentro en el Benito Villamarín porque ha de disputar la final de la Copa África este domingo (20.00 horas).

En el Betis, Pellegrini recupera a Guido Rodríguez, Germán Pezzella, Andrés Guardado, Diego Lainez, Paul Akouokou y Cristian Tello, pero pierde a Joaquín por coronavirus.