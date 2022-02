El Villarreal femenino fulmina al Rayo sobre la bocina y sigue fuera del descenso (1-0)

Tres puntos más. El Villarreal logró una nueva victoria, esta vez ante un rival directo como el Rayo Vallecano, para mantenerse fuera de la zona de descenso por segunda jornada consecutiva. Un gol de Sheila en los instantes finales valió tres puntos clave para conseguir el objetivo de la permanencia.

El conjunto de Sara Monforte llegaba al encuentro con la moral por las nubes después de salir de la zona de descenso, inmerso en ella durante gran parte de la temporada. El triunfo frente al Sevilla en la capital andaluza del pasado miércoles debía tener su continuidad en casa ante un rival directo como las madrileñas.

No obstante, las visitantes imprimieron una intensidad muy alta desde el comienzo, que obligó al Submarino a mostrarse eficientes en defensa. De hecho, las vallecanas incluso lograron avanzarse en el marcador, eso sí, en una acción en fuera de juego.

Con el paso de los minutos las amarillas se proyectaron en ataque y consiguieron percutir por bandas, especialmente en acciones individuales de Tere Morató y Belén. No obstante, las aproximaciones vila-realenses no se vieron culminadas, pues en unas ocasiones las ofensivas locales se perdían en zona de tres cuartos de campo o en otras no encontraron rematadora, y cuando lo hacían el cuero no veía portería.

Tampoco atacó con excesiva claridad la escuadra visitante, salvo en un remate de Milene que se marchó desviado.

En la segunda parte el Submarino, que había ido de menos a más en el primer tiempo, salió muy enchufado y protagonizó oportunidades para avanzarse en el electrónico. Un remate de cabeza de Belén y un intento de gol olímpico de la internacional chilena Pancha Lara cercaron la portería vallecana. Eran los mejores minutos del Villarreal.

Las amarillas buscaban con insistencia el gol que les pusiera por delante en el marcador en un encuentro muy importante. Y pudo lograrlo de nuevo Belén, en un remate previa asistencia de Estefa Lima. El Rayo se estaba salvando, y es que las forasteras solo eran capaces de salir de su campo en jugadas a la contra o a balón parado, acciones que no debía conceder el Submarino amarillo.

En los últimos minutos el equipo de Sara Monforte se lanzó al ataque frente a un Rayo Vallecano bien posicionado atrás defendiendo un marcador que, realmente, tampoco le favorecía, si bien es cierto, sí que les permitía llegar vivo al tiempo de descuento.

Monforte no movió ficha hasta el minuto 86, cuando introdujo su primer cambio dando entrada a Vera Rico por Belén. Y la insistencia tuvo premio. En el 89’ Sheila recogió un rechace de la meta rival, tras un remate de Vera Rico al conectar un centro desde la banda derecha, para marcar el gol de la victoria para el delirio local.

Ficha técnica:

Villarreal: Elena de Toro; Nerea, Lara Mata, Miguélez, Pancha Lara; Cienfu, Soldevila, Estefa Lima (Sara Medina 91’), Belén (Vera Rico, min. 86); Tere Morató y Sheila (Raquel Pinel, min. 91).

Rayo Vallecano: Patri Larque; Laila Ballesté, Paula Fernández, Pilar, Pauleta;Millene (Leles, min. 74), Camila, María Bores, Iris; Yanara y Isadora.

Gol: 1-0. Min. 89: Sheila

Árbitro: María Eugenia Gil Soriano.

Tarjetas: Amonestó a la local Estefa Lima; así como a las visitantes Iris, Pauleta, Camila y Pilar.

Campo: Ciudad Deportiva de Miralcamp.