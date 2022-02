El nuevo aforo del estadio de la Cerámica para ver al Real Madrid y la Juventus

El Villarreal podrá aumentar la asistencia de público a los dos partidos clave que deberá disputar durante el mes de febrero. El primero este sábado12 de febrero (16.15 horas) ante el Real Madrid, correspondiente al campeonato de Liga, y dos semanas después ante la Juventus, el martes 22 de febrero (21.00 horas), partido de ida de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League. La última reunión del Consejo Interterritorial de sistema nacional de salud decidió, al margen de liberar el uso obligatoria de las mascarillas en exteriores, aumentar el aforo de los eventos del deporte profesional en España. De esa forma, y en lo que concierne al Villarreal CF, la capacidad máxima pasa del 75% al 85%, con lo que el club amarillo ganará alrededor de dos mil localidades, y podrá presentar un aforo de 19.000 asientos, según confirmaron a Mediterráneo fuentes de la entidad grogueta. Con esta ampliación, el Villarreal podrá dar cabida a todos sus abonados y podrá poner un paquete de entradas a la venta pública para el aficionado en general.

El club amarillo dispone en la actualidad de alrededor de 18.000 abonados, por lo que para el encuentro ante el Real Madrid del sábado, en el estadio de la Cerámica los socios del club tendrán, como es habitual en LaLiga su acceso al campo de forma gratuita ya que no existe días del club en la competición doméstica y no hacer una inscripción previa para presenciar el partido ante el líder de Primera División. Además, el club podrá sacar unas mil entradas para los no abonados.

LOS SOCIOS DEL VILLARREAL HAN RETIRADO CASI 17.000 ENTRADAS PARA EL PARTIDO CONTRA LA JUVENTUS

En cuanto al partido contra la Juventus de Turín, también se producirá un aumento del aforo igual que en LaLiga, pero el procedimiento es distinto. En las eliminatorias de Champions, el Villarreal estableció un precio para los abonados según su localidad. En un principio, el plazo para sacar la entrada se situó en el 31 de enero. La respuesta del socio groguet fue excelente y alrededor de 16.000 abonados compraron su entrada para ver a la Vecchia Signora, uno de los grandes del fútbol mundial. El club decidió prorrogar el plazo hasta el 12 de febrero, con lo que hasta que no se cierre el mismo, diez días antes de la disputa del choque en la Cerámica, no saldrán a la venta las localidades para el público en general. De esa forma, el número de asientos que estarán a disposición del público, teniendo en cuenta los compromisos de patrocinadores que tiene la UEFA, la cifra tampoco será muy alta, aunque dependerá de la expedición final de entradas para los abonados, que ya se acercaba a los 17.000 tras la prórroga del plazo.

Esta situación propiciará que el aspecto de las gradas de la Cerámica, aunque no lleno, sí deje un ambiente espectacular en ambos compromisos, en los que el Villarreal se juega sus aspiraciones de continuar la escalada a los puestos Champions vía Liga y el pase a cuartos de final.