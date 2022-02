Parejo-Modric, el duelo de maestros en el Villarreal-Real Madrid

Vulgarmente se dice que tienen un guante en el pie, que son lentos, que no bajan, que no les hace falta correr... pero a nadie se le escapa que Dani Parejo y Luka Modric son dos de los pocos jugadores inamovibles que puede tener un club de fútbol. Y no por su clase, talento, visión de juego o su precisión milimétrica en el pase, que también, simplemente porque cuando no están sobre el rectángulo de juego, sus equipos se resienten hasta tal punto de desorientarse.

Porque madrileño y croata son las brújulas del Villarreal CF y del Real Madrid respectivamente, dos equipos de Champions League y dos de los grandes de LaLiga que mañana se verán las caras en el Estadio de La Cerámica (16.15 horas), feudo donde el campeón de la Europa League medirá las fuerzas del líder del campeonato doméstico y recientemente ganador de la Supercopa de España. El efecto de ambos en sus equipo es total. Si Parejo corre, el Villarreal acelera. Si Parejo duerme el juego, el Villarreal se recompone. Si Parejo distribuye, el Villarreal baila al ritmo del pinteño. Su homólogo en el Real Madrid es todo un Balón de Oro y subcampeón del mundo, ambos en 2018. Cuando Modric piensa, el Madrid ejecuta. Cuando Modric trota, el Madrid vuela. Y cuando Modric la pone, el Madrid remata. "El Villarreal es un equipo al que le gusta tener el balón, la posesión, y vamos a tener que estar bien en defensa, intentar quitarles el balón y hacerles daño con él para ganar el partido, que es lo más importante" Luka Modric - Centrocampista del Real Madrid Dos ejemplos de cómo dirigir la orquesta futbolística de dos equipos top de España y Europa. Elogios del croata al Villarreal Precisamente, el centrocampista croata compareció ayer en un evento público --recibió el premio al mejor jugador de LaLiga en enero-- , donde confesó estar centrado en la visita de mañana a La Cerámica, antes de encarar la eliminatoria europea frente al PSG, advirtiendo que será «muy complicado» vencer al Submarino. «El partido contra el Villarreal será muy complicado, como ya se demostró en el de la primera vuelta. Tuvimos muchos problemas y ellos estuvieron muy bien. Nos espera un partido igual de complicado», recordó Modric en referencia al empate en el Bernabéu. Para Modric, será clave la lucha que mantendrán por adueñarse de la posesión. «El Villarreal es un equipo al que le gusta tener el balón, la posesión, y vamos a tener que estar bien en defensa, intentar quitarles el balón y hacerles daño con él para ganar el partido, que es lo más importante», apuntó el croata, quien vivirá, a buen seguro, uno de los duelos más apasionantes de mañana con Parejo por adueñarse del balón.