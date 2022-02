Emery y Ancelotti analizan el empate entre el Villarreal y el Real Madrid

El entrenador del Villarreal se mostró satisfecho, en cierta parte, por el partido de los suyos, en una primera parte dominada, pero con un bajón en el segundo acto: "Dentro de un partido donde cada equipo ha tenido su parte y ha tenido sus credenciales. Ellos han tenido más ocasiones a la espalda por su forma de jugar. Es verdad que en el segundo tiempo han llevado el peso del partido".

Un empate que no satisface del todo a un Unai Emery ambicioso: "Un punto que nos sabe a poco pero que al final tenemos que darlo por bueno por como ha ido el partido. En el análisis somos capaces de estar cerca de un equipo como el Real Madrid". Por su parte, considera que "les falta un punto y que quizás con toda la plantilla disponible estarían un poco más cerca de este tipo de equipo", mientras cree que "ha sido una buena prueba para el reto de la Juventus en dos semanas".

No entra en polémicas

Respecto a la acción de Albiol sobre Vinicius y el pisotón de Asensio sobre Iborra, el de Hondarribia no quiso entrar y afirmó que fue un partido bonito donde ambos equipos quisieron no jugar y dieron un gran espectáculo: "No he visto las jugadas, creo que ha sido un partido muy limpio. Debemos dejar de protestar todos porque confundimos y perjudica tanto al fútbol como a LaLiga. Creo que los dos equipos hemos querido jugar, ha habido alguna jugada dudosa pero todas las decisiones son respetables. Quiero partidos como este".

Por su parte, Emery se mostró autocrítico con los suyos y cree que pueden competir mejor ante los grandes equipos "Las sensaciones son insuficientes si no ganamos. Está claro que el Real Madrid es un equipo potente, pero nosotros queremos competir con ellos. Creo que el equipo encuentra cosas de solidez pero nos faltan ciertas cosas para en momentos puntuales como este pegar un hachazo y lograr ganar el partido".

Respecto a la falta de pegada, Emery reconoció que sin Gerard deben encontrar el rendimiento: "Danjuma viene de un tiempo de inactividad, debe ir adquiriendo situaciones de juego en duelos. Tenemos que trabajar con Boulaye y Paco para encontrar el rendimiento. Ahí está el reto".

Sobre Lo Celso

El centrocampista argentino debutó en la Cerámica jugando en la posición de Gerard. El técnico de Emery valoró su partido de forma positiva: "Lo Celso viene a ayudar, tiene una cualidad que se adapta a este equipo, hoy ha hecho de Gerard con más continuidad hacia abajo, enlazando con el centro del campo. También puede jugar con Gerard. Cuando los tengamos a todos tendremos más recursos y debe ser para el bien del equipo, apuntó.

El Submarino afronta un momento clave en la temporada con todo por decidir tanto en Liga como en Champions League. Todo un reto, como apunta Unai Emery: "Son dos retos con mayúsculas, queremos hacer algo bonito e importante. En LaLiga queremos estar en Europa y cerca de los cuatro primeros. Hemos acusado durante la temporada que no hemos sido regulares, pero ahora lo estamos siendo. En la Champions tenemos el desafío de estar al nivel de hoy. Jugaremos ante un rival que va a ser favorito y es candidato a ganar la competición como es la Juventus de Turín".

Por último, señaló que se queda con las cosas buenas del encuentro ante el Real Madrid: "Es cierto que algunas cosas nos valen para afrontar la eliminatoria con optimismo. Deberemos estar al nivel de la primera parte, pero no solo en 45 minutos, sino en dos partidos al completo", finalizó el entrenador del Submarino.

La visión de Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó "la mejoría de su equipo en la segunda parte del encuentro ante el Villarreal" y afirmó que a pesar de esta circunstancia les había faltado acierto y suerte para conseguir el triunfo en la segunda parte del encuentro.

Además, el técnico italiano admitió que les ha faltado encontrar efectividad de cara a puerta en los últimos partidos, y volvió a lamentar que los suyos no acertaran en las tres oportunidades claras, dos mano a mano y dos balones al larguero, que tuvieron para batir a un Rulli salvador para los el elenco amarillo: "Lo que me preocuparía es no buscar las oportunidades o el juego que hicimos en la primera mitad con poco compromiso. Hemos cambiado tras el descanso y hemos sido más verticales, aunque nos ha faltado efectividad", señaló.

El técnico destacó que Gareth Bale, que volvía a jugar 168 días después, hizo bien todo lo que tenía que hacer y que no había vuelto antes porque debía recuperarse plenamente de su lesión muscular. "Hoy ha mostrado que está comprometido y que puede estar con nosotros".

Cambio al descanso

El primer acto solo tuvo un color y fue el amarillo, sin embargo, en la segunda parte apareció la mejor versión de un Real Madrid que por momentos estuvo muy cerca de la victoria. Un cambio de actitud y de intensidad que para Ancelotti cambió el rumbo del partido tras el paso por los vestuarios: "En el descanso quedó claro que nos habían faltado cosas con un bloque bajo y sin agresividad en el uno contra uno y por eso el Villarreal tuvo más control del juego", opinó el técnico italiano.

Del mismo modo, recordó que la segunda mitad fue completamente diferente, con más agresividad con el balón. "Ahí ha estado la clave del encuentro", apostilló contento con la reacción de los suyos a pocos días de enfrentarse al PSG en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Vinicius, en todas

El atacante brasileño no se arrugó y tuvo varias trifulcas durante el partido, una de ellas con Albiol, otra con Parejo. El extremo protestó un penalti por un supuesto codazo de Albiol, pero el árbitro consideró que no era suficiente. Respecto a Vinicius, preguntado sobre si hay mucha dureza sobre él para tratar de sacarlo del partido indicó que eso no le preocupa. "Debe entender que esto puede pasar y que tiene que estar concentrado en el juego y no debe perder energías con estas cosas", finalizó.