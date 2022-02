El informe | El rearme del Villarreal para la Champions

Si el Villarreal CF fuera un alumno y ahora le tocara una evaluación, le correspondería aquella valoración, un tanto añeja pero siempre muy presente que marcó la infancia de tanta gente: progresa adecuadamente. El arranque de este 2022, después del 0-0 contra el Real Madrid, ha confirmado el crecimiento del Submarino, que además de ir fortaleciendo semana a semana sus opciones de volver a disputar una competición europea (sin olvidarse de la máxima) la próxima temporada, también envía un serio aviso a la Juventus a ocho días de dirimir en La Cerámica el primer asalto de la eliminatoria de los octavos de la Champions.

Metidos de lleno en la guerra por volver a Europa

Hace ocho jornadas, el Villarreal llegó a estar a 11 puntos de las competiciones europeas, pero a la vez que los equipos de la zona alta han reducido el paso, el conjunto amarillo, ha dado un enorme paso, reduciendo la desventaja a únicamente dos. Es decir, metiéndose de lleno en la pelea, no solo por la Conference (la tercera, por orden de jerarquía, de las competiciones continentales), sino que no pierde de vista la Champions después de haber sumado 20 de los últimos 27 puntos en litigio.

Rulli suma y sigue: 11 porterías a cero (tres seguidas)

Es, tal vez, el jugador del momento del Villarreal. Gero Rulli ha levantado un muro delante de sus dominios, sumando 11 porterías a cero en estas primeras 24 jornadas (es decir, rozando ya el 50% de los encuentros) y siendo el segundo portero de LaLiga Santander en este ránking, únicamente superado por Álex Remiro (Real Sociedad). Además, son tres consecutivas (Mallorca, Betis y Real Madrid), un dato muy a tener en cuenta, sobre todo por el caudal realizador de los verdiblancos y, cómo no, también de los merengues. El internacional argentino acumula, por tanto, 282 minutos sin encajar un gol, desde el 1-0 del Elche, de Lucas Boyé en el Martínez Valero,

Emery exprime la versatilidad de la plantilla amarilla

En otras circunstancias, bajas prolongadas en el tiempo de futbolistas tan diferenciales como Gerard Moreno o Arnaut Danjuma hubiesen hecho sembrar la inquietud en la grada del Estadio de la Cerámica, sobre todo porque, en las últimas semanas, los problemas han mermado significativamente la vanguardia del equipo. No obstante, Unai Emery ha sabido exprimir la versatilidad de la plantilla y encontrar soluciones a la ausencia de su máximo goleador y al jugador más desequilibrante en el arranque de la temporada, por poner como ejemplo los dos casos más llamativos. Así, la completa reinvención de Alberto Moreno o como hacer funcionar a un Villarreal que más de un partido lo ha afrontado sin delanteros puros, ha resultado todo un éxito.

El Submarino va recuperando cada vez más efectivos

Enero complicado para el Villarreal, ya que al margen de los lesionados y la incidencia del covid-19 (prácticamente ningún equipo de Primera se ha podido sustraer a la virulencia de la variante ómicron y al impacto de una sexta ola que ya ha remitido), ha sumado la cesión de hasta cuatro jugadores a la Copa de África. Poco a poco, y aunque Étienne Capoue fue baja de última hora contra el Real Madrid por molestias en el psoas de la pierna izquierda, Emery podrá afrontar la ida de los octavos de la Champions con prácticamente todos sus efectivos, si no ocurre ningún nuevo contratiempo en estos ocho días que restan hasta el compromiso del Estadio de la Cerámica (22 de febrero). Gerard Moreno no estará, al igual que Rubén Peña y Francis Coquelin. No obstante, siempre dejando un buen margen de error en este diagnóstico, puesto que el club amarillo no suele ofrecer partes médicos ni plazos de recuperación, aunque estos dos últimos llevan ya varias semanas sin jugar.

Betis, Real Sociedad, Atlético y Madrid: prueba superada

En este último tramo de la competición, el Villarreal, contra equipos con los que lucha en la parte alta de la clasificación, o no ha perdido o, directamente, ha ganado. A domicilio, además, donde más concesiones estaba haciendo. Ahí quedan las claras victorias contra la Real Sociedad y Betis (venciendo por más de un gol en Anoeta y el Benito Villamarín); sin olvidar las igualadas en La Cerámica contra Atlético y Real Madrid, en dos encuentros en los que tuvo opciones de ganar. De no ser por los borrones en la Copa del Rey y el Martínez Valero, el balance sería, sencillamente, de sobresaliente.

Es decir, un rearme para la Champions y un claro aviso para la Juventus, con la eliminatoria asomándose ya en el despejado horizonte del Submarino.