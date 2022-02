Fernando Roig ya prepara el retoque definitivo para convertir La Cerámica en un estadio cinco estrellas que será inaugurado en el año del Centenario de la fundación del club que dio origen al actual Villarreal CF. El presidente quiere que todo el graderío del campo esté totalmente cubierto y ya trabaja en un proyecto arquitectónico que culmine con una instalación emblemática no solo para el club groguet sino para la ciudad de Vila-real y la provincia de Castellón. Roig está ultimando todos los pormenores de una nueva remodelación y pretende que las obras comiencen un día después del último partido de la temporada en casa ante la Real Sociedad, programado en el calendario para el fin de semana del 15 de mayo.

Roig quiere exigir a la constructora que se encargue de las obras de cubrimiento del graderío y remodelación de las fachadas del estadio, que éstas estén concluidas para el mes de enero de 2023, después del parón de las competiciones de noviembre con motivo del Mundial de Qatar. El Villarreal tiene previsto solicitar a LaLiga el cambio de fechas del orden de los partidos de casa para que se disputen fuera de su estadio, durante las tres primeras jornadas en las que los amarillos jueguen delante de su afición. El resto de encuentros hasta el parón de la competición se disputarían en el estadio del Levante UD, club con el que los amarillos tienen una excelente relación y cuyo aforo es similar al de la Cerámica.

Financiación dinero del CVC Capital Partners

Roig trabaja desde hace meses en este nuevo proyecto, que se financiará con el dinero del CVC Capital Partners, el fondo de inversión con el que LaLiga negoció y que ha supuesto un ingreso de muchos millones de euros para los clubs. El presidente ya tiene ultimada la compra de las casas adyacentes al estadio de la Cerámica y podrá completar el cerrado del arco completo del estadio, en uno de cuyos fondos se encuentran ubicadas varias casas que hasta ahora no habían podido ser adquiridas.

El nuevo estadio contará con un emblemático arco gigante al estilo del estadio de San Mamés o Anfield que cubrirá la actual grada visitante y que otorgará un espectacular aspecto a La Cerámica. Otra de las claves del nuevo proyecto será la modernización de la logística del campo, además de esponjar y dar más espacio entre localidades en algunas zonas del campo, para mejorar la comodidad de los espectadores.

El estadio contará con un espectacular arco gigante que cubrirá la grada visitante al estilo de San Mamés o Anfield

El coste del proyecto, que será financiado con una parte del dinero que corresponde al Villarreal del CVC Capital Partners, que inyectará Lalrededor de 2.100 millones de euros a los clubs profesionales que aceptaron el acuerdo, entre los que no se encuentran el Athletic, Real Madrid y FC Barcelona. Hay que recordar que el reparto a los clubs se efectuará de forma progresiva. Un 70% del montante total deberá ser destinado a fomentar el crecimiento de los clubs mediante nuevas instalaciones, ciudades deportivas e inversiones relacionadas, un 15% a la reducción de deuda y el 15% restante a fichajes.

Un proyecto de 20 millones de euros

El coste del proyecto de la remodelación del nuevo Estadio de la Cerámica tiene una estimación inicial de 20 millones de euros, que se financiará con la parte que corresponde al Villarreal CF del acuerdo con el CVC y que será aproximadamente de 100 millones de euros.

Respecto al aforo del estadio de la Cerámica con la remodelación, cabe señalar que no es un objetivo del club aumentar la capacidad del recinto, sino que el fin de la reforma se focaliza más en la modernización, la comodidad y primar la espectacularidad de un estadio que será un icono no solo para Vila-real sino también para la provincia. De esa manera, no está previsto que el aforo sea muy superior a los 23.000 espectadores.

El Villarreal quiere que la inauguración del nuevo estadio coincida con el centenario de la fundación del club que dio origen al actual, en 2023

Roig también contempla que la nueva Cerámica albergue una final de la Supercopa de Europa, una de cuyos requisitos es el cubrimiento total de las gradas. El Villarreal también preparará una inauguración espectacular que estará enmarcada dentro de los actos del Centenario de la entidad grogueta. El proyecto de La Cerámica cinco estrellas contempla algunos aspectos más sobre los cuales se está todavía trabajando.