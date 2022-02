El entrenador del Villarreal, Unai Emery, valoró "la mentalidad" de su equipo tras la victoria por 1-4 lograda ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes y también que supieron "sufrir" durante las fases más complicadas del encuentro, especialmente en esa segunda parte.

"El equipo ha tenido una mentalidad muy buena ante un rival muy bueno con una gran capacidad ofensiva y que ha logrado empatar al Barcelona o ganar al Atlético de Madrid este curso", explicó en rueda de prensa Emery, quien dijo que en el descanso sabían que "el 0-2 no era suficiente".

"En el segundo tiempo el Granada ha salido con la idea de ir a por nosotros y no hemos sido capaces de defender bien. Necesitábamos que el portero hiciera paradas y que ellos no acertasen", añadió el técnico del conjunto amarillo, quien reconoció que el cuadro local tuvo sus opciones para empatar pero que con el 1-3 el Granada perdió "la fe" y los suyos encontraron la tranquilidad.

Por su parte, destacó que el Granada fue tras el descanso "una amenaza constante" y que vio peligrar la victoria en un partido que fue bonito por "dos equipos que jugaron a ganar".

Elogios a Danjuma

Emery consideró que "el árbitro ha estado justo y el VAR ha actuado con justicia", y resaltó del neerlandés Arnaut Danjuma, autor de un triplete, que "es un jugador que cuando saca a relucir sus características es importante", por lo que, cuando estuvo lesionado, acusaron su baja, además de que ahora está "físicamente encontrando su nivel".

Respecto a las aspiraciones europeas, Emery señaló que es el objetivo principal: "La liga la planteamos como el camino más importante para estar en Europa la próxima campaña y hay que encontrar el máximo rendimiento en cada partido", recalcó el entrenador del Villarreal.

También se refirió al hecho de que Robert Moreno le negara el saludo al final del partido y aseguró que el motivo fue por «celebrar el cuarto gol», según le dijo el preparador rojiblanco: "Me he alegrado por el equipo y especialmente por Moi Gómez, que ahora con la llegada de Lo Celso está jugando menos. No he recriminado nada ni me he acercado al banquillo del Granada", explicó sorprendido.

Emotivo mensaje de Llaneza

Unai Emery se volcó con Llaneza con un mensaje muy emotivo hacia el vicepresidente del club: "José Manuel es una parte del corazón del Villarreal. Lo queremos por lo que ama el club, él junto a la familia Roig es la bandera del Villarreal. Estamos sensibilizados y más que dedicarle esta victoria, me gustaría dedicarle la eliminatoria contra la Juventus y plantearla como la eliminatoria José Manuel Llaneza", concluyó emocionado.