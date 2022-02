Líder contra colista en Primera RFEF: Villarreal B-Betis Deportivo

Un duelo antagónico el que se vivirá sábado por la tarde (17.00 horas), en el Mini Estadi, donde el líder Villarreal B recibirá al colista Betis Deportivo, en Primera RFEF. El encuentro, ni muchísimo menos, está ganado de antemano. Como ha quedado demostrado todas las semanas, ganar cuesta, y mucho. Y las sorpresas saltan cuando menos uno menos se la espera en esta combativa categoría. Así que el filial amarillo deberá armarse de paciencia y tendrá que encarrilar el marcador cuanto antes mejor. El objetivo no es otro que sacar los tres puntos y ver si es posible ampliar la ventaja respecto a los que vienen apretando fuerte por atrás.

El Betis Deportivo llega a Vila-real después de encadenar tres derrotas consecutivas y de acumular 579 minutos sin conseguir perforar la portería rival. Los verdiblancos son colistas del grupo y la salvación cada vez la tienen más difícil. Pese a ello, se trata de un equipo muy correoso, que tiene mucha llegada a la portería rival, pero le falta tener las ideas más claras en los últimos metros, como quedó claro el pasado miércoles en el partido perdido en casa frente al Sevilla Atlético (0-1).

El Villarreal B, tras el partidazo que se marcó el pasado fin de semana en el campo del entonces líder Andorra (0-1), ahora quiere asegurar el triunfo en el Mini Estadi para no perder más puntos. Hasta la fecha, los vila-realenses, de los 11 encuentros disputados, ganaron nueve y perdieron dos (Alcoyano y San Fernando). Su rival también lleva jugados 11 partidos lejos de su campo, con un solitario triunfo (ante el Barcelona B), tres empates y siete derrotas.

Tres ausencias en los locales y dos en los visitantes

A todo ello, para este encuentro, el filial repetirá las tres mismas bajas del pasado fin de semana, cuando visitó al entonces primer clasificado Andorra. Es el caso del central Pablo Iñiguez, y de los centrocampistas Aitor Gelardo y Ahn June, por no estar recuperados al 100% de sus lesiones. Es posible que los tres estén cara al siguiente partido. Por su parte, el filial bético presenta las bajas del mediocentro Tavares por sanción y, por lesión, Cardoso.

Será el primer duelo oficial entre estos dos equipos en el Mini Estadi. En el encuentro de la primera vuelta vencieron los vila-realenses por 1-2 en tierras sevillanas, con goles anotados por Juan Carlos Arana y Diego Collado, éste último en el minuto 90 para establecer el resultado final.

El técnico Miguel Álvarez no espera un partido nada fácil esta tarde en el Mini: «Cuando le he visto jugar, me ha gustado mucho». «Es un equipo que tiene menos puntos de los que merecería por el fútbol que practica y por su propuesta», dijo. Y agregó que «a los equipos filiales siempre nos pasa factura esos pequeños detalles que se convierten en grandes».

Dos examarillo en el filial verdiblanco

En el Betis B militan dos chavales formados en la Cantera Grogueta: el guardameta vila-realense Marc Vidal, que llegó hasta el Villarreal B; y el lateral valldeuxense Álvaro Martínez (vistió de amarillo hasta cadetes).