La previa | ¡Que siga la racha del Villarreal en Granada!

Granada, territorio que en la última década se le da muy bien al Villarreal CF ya que no pierde desde 2014, es la nueva parada del Submarino en su contrarreloj particular por asaltar las plazas europeas la próxima temporada e incluso pelear el cuarto puesto mirando a la Champions League. Los amarillos visitan esta tarde Los Cármenes (14.00 horas) en el mejor momento de la temporada, con una racha casi inmaculada en la que solo ha sufrido una derrota en los últimos nueve partidos, con seis triunfos y dos empates en dicho ciclo, el cual se espera seguir prolongando.

El conjunto de la Plana Baixa se mide a un rival que atraviesa una dinámica totalmente opuesta. El Granada CF de Robert Moreno, técnico que está en entredicho por sus resultados y muy criticado por la afición nazarí, que llega al choque en su peor fase del presente ejercicio al acumular seis partidos sin ganar, cuatro derrotas consecutivas y tres encuentros seguidos sin marcar.

Esto ha provocado que la renta sobre la zona de descenso sea de sólo cuatro puntos, distancia que podría menguar caso de no alcanzar la victoria ante el Villarreal.

Ganar mirando a Europa

El Villarreal afronta el partido con la necesidad de sumar una victoria que le permita seguir metido en la pelea por las plazas europeas, ya sea Liga de Campeones o Europa League, ya que los amarillos siguen cerca de esas plazas, pero no pueden bajar el ritmo de persecución.

El empate con el Real Madrid en el Estadio de La Cerámica no fue un mal resultado, pero les alejó un poco de esa pelea, por lo que los tres puntos en Granada serían un buen impulso. Tras ganar al Real Betis en su campo en la última salida, los de Unai Emery esperan poder seguir con los buenos resultados fuera de casa.

Posibles novedades

En su visita a Granada, el equipo sigue con las bajas de los lesionados Gerard Moreno, Francis Coquelin y Rubén Peña, a los que esta semana se suma la ausencia por sanción del defensa Raúl Albiol, manteniendo la duda de Étienne Capoue, cuyo concurso será una incógnita hasta el último momento por sus problemas musculares.

Respecto al posible once, parece que el técnico, Unai Emery, puede apostar por realizar algunos cambios respecto al once del último partido, aunque no se esperarían muchas rotaciones.

Con ello, el posible once del equipo amarillo sería el formado por Gero Rulli como portero, con una línea defensiva que formarían Serge Aurier, Aïssa Mandi, Pau Torres y Pervis Estupiñán, un centro del campo con Vicente Iborra y Dani Parejo en el doble pivote y Gio Lo Celso y Chukwueze por bandas, mientras que en ataque estarían Danjuma y Boulaye Dia.

Rival herido

Los granadinos pretenden que los dos partidos seguidos que tienen ahora en casa ante Villarreal y Cádiz les sirvan para regresar a la senda de los buenos marcadores y de las buenas sensaciones, ya que en sus últimos choques no ha tenido ni una cosa ni otra. La única baja segura por lesión es la del lateral colombiano Santiago Arias, con problemas musculares, mientras que es duda el lateral zurdo Sergio Escudero.

Robert Moreno tiene disponible ya Carlos Neva, que fue baja ante la Real por problemas físicos, por lo que será titular junto con el regreso de Germán Sánchez. Además, recupera a Isma Ruiz y al examarillo Dani Raba después de unos problemas musculares, aunque ni él ni otro ‘ex’ como Carlos Bacca serán titulares.