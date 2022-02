El Villarreal golea al Granada (1-4) y amenaza a la Juventus

Partidazo del Villarreal CF. Exhibición de poderío ante el partidazo de Champions League del martes ante la Juventus. Demostración de potencial en ataque y también de capacidad de sufrimiento en los momentos malos, que también los hubo en Granada, pero mostrando un gen competitivo que continúa la escalada hacia la parte alta. El 1-4 es rotundo, pero incluso pudo ser más abultado porque ocasione hubo de todos los colores. Hat trick de Danjuma en una tarde en la que Unai Emery presumió de fondo de armario.

El Submarino tiene plan A, B y hasta C. Emery posee una de las plantillas más completas de LaLiga y tiene tantas opciones para formar un once, y todas buenas, que ni tan siquiera con ausencias tan notables como Gerard Moreno, Capoue, Foyth, Albiol, Chukwueze o Rulli en el equipo titular se resiente el potencial de este Submarino atómico que ya apunta con toda su energía hacia los puestos europeos. El técnico amarillo ordenó hasta seis cambios con respecto al partido ante el Real Madrid, en el que ya no pudo alinear a Gerard o Capoue. La superioridad del Villarreal fue demasiado notoria en el Nuevo Los Carmenes. Los locales se pudieron ir ya al descanso con una goleada abultada, porque los de Emery fallaron goles increíbles.

Lo Celso ejerce de Trigueros

Que Gerard Moreno es un hombre clave en el Villarreal lo sabe todo el mundo. La gran obsesión de Emery no es solo sustituir al 7, sino también encontrar a alguien que sea capaz de jugar entre líneas y arrancar desde atrás como lo hacía el pichichi. Primero probó con Trigueros y ahora es Lo Celso quien ha asumido el rol. Y aunque no es una posición habitual para él, el argentino demostró que la calidad es la principal premisa para la adaptación a cualquier puesto. Y dejó muy buenas sensaciones, compaginando perfectamente sus cualidades con Arnaut Danjuma. El neerlandés fue un auténtico espectáculo en Granada. Marcó tres goles, dos de penalti, pero pudo marcharse con un repóquer de goles con un poco más de acierto.

El Villarreal saltó al campo como aquel niño malo que no quiere dejar a sus amigos el balón en el patio del colegio. Los amarillos monopolizaron la pelota y dibujaron un rondo gigante sobre el terreno de juego, con los jugadores del Granada intentando como podían recuperarlo. Los porcentajes de posesión, como el algodón, no engañaban: 28 por 72% a favor de los forasteros.

Danjuma, 'on fire'

Ni el show de Gil Manzano pudo despistar al Villarreal ni restarle un ápice de vistosidad al partido. El árbitro montó un auténtico guirigay con la jugada del claro penalti a Trigueros, que mantuvo el juego parado durante 7 minutos. Al margen de generar la confusión con una acción clara, erró en las tarjetas y tuvo que corregir una roja a Unzuni y rectificar tarjetas amarillas a Aurier en detrimento de Danjuma. Una locura.

La temperatura en la grada subió por encima del punto de ebullición. Y el Granada se reactivó. El inicio de la segunda parte fue un martilleo constante hacia el área de Asenjo, con Pau achicando balones como podía y notándose la ausencia de Albiol. Mandi cometió algún error de bulto, que el meta palentino erigido en salvador. Y lo que parecía un triunfo fácil y cómodo, empezó a torcerse con una acción alocada de Aurier. Gil Manzano se amparó en el VAR para no cometer más errores. Luis Milla transformó el penalti que daba vida al Granada.

Emery refresca al equipo

El Villarreal pasaba por momentos delicados y Emery movió el banquillo con tres cambios de golpe. Foyth, Chukwueze y Pedraza saltaron al campo para recuperar el pulso. Y poco a poco el Submarino volvió a mandar en el partido. Unas manos clarísima de Torrente en un tiro envenenando del nigeriano, se lo pusieron fácil a Gil Manzano para señalar el penalti que firmaba el tercer tanto de Danjuma.

El Villarreal no se relajó y siguió buscando el gol. El 1-4, que rubricaba la superioridad del Submarino, llegó también con suspense. El árbitro anuló el remate de Moi Gómez en el último suspiro del encuentro, pero el VAR, una vez más, salvó del error a Gil Manzano que dio validez al tanto y señaló el final. Goleada y demostración de fuerza cara a la visita de la Juventus.