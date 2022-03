Es el cerebro del equipo, la cabeza pensante, el metrónomo del Villarreal CF. El centrocampista Dani Parejo, a sus 32 años y con cerca de 600 partidos en la élite del fútbol a sus espaldas, es una voz autorizada para analizar las opciones del Submarino para terminar entre los cuatro primeros de Primera División y, por tanto, ganarse el billete para la próxima Liga de Campeones.

El centrocampista de Coslada no ocultó este miércoles que considera que será difícil lograr la clasificación para las plaza europeas, Europa League incluido, porque «los equipos que están en las primera posiciones no pierden más que cuando se enfrentan entre ellos, lo que obliga a que a equipos como el nuestro cada partido le suponga una final y es muy complicado mantener el ritmo».

«La clasificación será complicada, pero es bonito tratar de conseguirla en el marco de una Liga de mucho nivel. Hace tiempo que no se veía una igualdad y una dificultad como esta y con un ritmo tan alto», agregó el mediocentro.

Orgulloso del equipo

En relación al nivel y potencial de los mejores equipos de LaLiga, Parejo explicó que «hay muchos equipos en la pelea». «Cierto es que tienen mucha ventaja el Real Madrid y el Sevilla con respecto al resto, y encima ahora el Barcelona ha mejorado y parece haber encontrado su estilo. Todos estos clubs tienen muy buenos futbolistas y para nosotros es un orgullo poder pelear con ellos», agregó.

El público del Sadar

Sobre el próximo rival amarilla en Liga, el Osasuna (sábado 14.00 horas), señaló que es «un equipo muy competitivo y en casa muy intenso, con muchos duelos, llegadas al área y centros», comentó, añadiendo que «le respetamos mucho como rival, ya que siempre es muy complicado jugar allí». «Parece que están mejor fuera que en El Sadar, pero ahora te juegas todo y allí la gente aprieta mucho», dijo.

Recuperar a los lesionados

En relación a los futbolistas lesionados, el madrileño trató la importancia de la recuperación de algunos jugadores en la plantilla. «Coquelin ya entrena, Peña está cerca y a Gerard le queda poco», indicó. «Tenemos una gran plantilla, un grupo de jugadores que salen y aportan mucho», arguyó.

"Estoy contento por jugar siempre. Desde el primer día me siento importante, ya que me lo hace entender todo el mundo. Yo trabajo y me cuido para poder responder a esa confianza, aunque todos somos importantes" Dani Parejo - Centrocampista del Villarreal CF

El equipo ha recuperado la confianza

En cuanto al estado anímico del equipo, Parejo concretó que «hemos recuperado la regularidad y la seguridad. Somos un equipo que cree en lo que hace y se siente seguro. Estamos en un buen momento de juego y de confianza». «No debemos obsesionarnos, sino ir partido a partido con respeto a los rivales y a la competición», comentó en un discurso muy utilizado por su entrenador, Unai Emery, en la presente temporada.

Se siente importante en el club

En su repaso a la actualidad del equipo, no dejó pasar la oportunidad de resaltar lo a gusto que se siente en el Villarreal CF, donde es un referente dentro y fuera del rectángulo de juego. «Estoy contento por jugar siempre. Desde el primer día me siento importante, ya que me lo hace entender todo el mundo. Yo trabajo y me cuido para poder responder a esa confianza, aunque todos somos importantes», recalcó el excelso centrocampista.

"No a la guerra"

Por último, con respecto a la guerra en Ucrania, Parejo dejó claro que únicamente puede decir que cuando ve en la televisión las noticias con imágenes del conflicto «me entran ganas de llorar». «Mi pensamiento es el del No a la guerra y espero que esta guerra acabar cuanto antes. Si es hoy, mucho mejor que si es mañana. Lo único que deseo es que finalice pronto y que no haya más muertes», finalizó el ‘5’.