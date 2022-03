El Villarreal CF Femenino se despidió este miércoles de la Copa de la Reina tras verse superada por una efectiva Real Sociedad (1-2) que a los tres minutos de partido encarriló el partido gracias al penalti transformado por la delantera tolosana Nerea Eizagirre. No le perdió la cara la escuadra vila-realense a la donostiarra, pero por momentos (muchos) se notó la clara superioridad del equipo entrenado por Natalia Arroyo. El penalti transformado por Sheila Guijarro en el minuto 84 le dio emoción a los minutos finales del duelo.

Las estadísticas que dejó el partido es que la Real Sociedad tuvo más posesión (44-56%), la vila-realenses realizaron más ataques peligrosos (65-59), lanzaron más a puerta 11 (3 entre los tres palos), por 9 de la Real (2 entre los tres palos). Las vascas hicieron más faltas (8-14) y sacaron más córners (3-6).

Sara Monforte sacó un buen once, para no ser dominados por un rival que suele tener un alto nivel de posesión de balón. El problema es que a las primeras de cambio un penalti en área amarilla significó que la Real Sociedad lograra cobrar ventaja en el marcador a las primeras de cambio. Desde los once metros no erró Nerea Eizagirre, que estableció el 0-1. Volverá a empezar con el planteamiento cambiado. Antes de la media hora de juego el 0-2, donde repitió Eizagirre, tras una buena asistencia de Franssi, significó que el encuentro se complicara un poco más.

Con el 0-2 se llegó al descanso de un encuentro donde la efectividad de las donostiarras fue letal. Las muchachas de Sara Monforte, por su parte, apenas tuvieron suerte de poner a prueba a la joven arquera visitante Elene Lete. Pudo sentenciar la Real en el minuto 64 por mediación de Jensen, pero paró bien Tere del Toro. Y con ello se llegó a una recta final donde las vila-realenses apretaron mucho. En el minuto 84 la colegiada señaló penalti por derribo a Ainoa Campos y Sheila Guijarro estableció el 1-2. Emoción para la recta final.

Adiós a la Copa

Ahora toca centrarse en la competición liguera donde el principal objetivo de la permanencia en la Primera Iberdrola está cerca si se hacen bien las cosas. El domingo a las 16.00 horas llegará el Levante al campo 9 de la Ciutat Esportiva y los tres puntos se tienen que quedar en casa, después de la derrota en el campo del Granadilla Tenerife (3-1) hace 18 días.