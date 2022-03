La crónica | Un Villarreal miedoso pierde fuerza en El Sadar en el pulso por Europa (1-0)

Si no arriesgas, es difícil ganar. Y el Villarreal mostró una versión temerosa y conformista ante un Osasuna mucho más ambicioso y que le ha ganado los dos partidos en el presente curso a los amarillos. En un día en el que Emery se mostró inmovilista y conservador, y tardó en reaccionar 76 minutos para enderezar un encuentro que se le marchó al Submarino de las manos. Una derrota que incluso pudo ser mayor. El Villarreal apenas pisó área y su bagaje ofensivo se reduce a una ocasión de Yeremy a los 20 minutos. Y poco o nada más. Si quieres aspirar a pelear por la Champions, debes ofrecer mucho, mucho más.

Cuando el fútbol se plantea como una partida de ajedrez, donde los jugadores saltan al campo sujetos a una disciplina táctica, que no deja paso a la improvisación, no se corren riesgos y todo se porfía a que el rival yerre o aparezca una genialidad, acontece lo que se vio en El Sadar en la primera parte. Villarreal y Osasuna depararon una primera parte de mucho respeto, con supremacía de las defensas sobre los ataque y escasas ocasiones de gol.

El Villarreal ha basado su crecimiento y recuperación en la clasificación en la fiabilidad atrás, minimizar errores y exhibir su poderío ofensivo. Osasuna es un bloque aguerrido y competitivo, pero que también aglutina entre sus virtudes el talento individual. La radiografía de ambas plantillas dibuja un escenario desigual que se decanta a favor de los de Emery, pero luego en la cancha los currículos deportivos se difuminan. Los rojillos tejieron una red densa y ordenada en la medular, con un buen repliegue que cerraba los espacios donde jugadores como Danjuma o Yeremy explotan sus cualidades y la visión y la inteligencia de Lo Celso y Parejo adquiere una dimensión especial. Osasuna asfixió todas las vías del Villarreal hacia la portería de Sergio Herrera. Ni en el juego exterior ni en el interior pudo encontrar grietas el Submarino.

Era como un pacto de no agresión no firmado, pero latente. El Villarreal tuvo su ocasión más clara en las botas de Yeremy, posiblemente la única en 45 minutos. Los de Jagoba Arrasate le hicieron cosquillas a los amarillos en acciones a balón parado, una alternativa del juego que Emery ha sabido blindar para el enemigo. Y, curiosamente, un defensa central como David García, fue el autor de las dos oportunidades más notables de los pamplonicas.

El 0-0 no era un resultado suficientemente bueno para el Villarreal, pero los amarillos se agarraron a él y no arriesgaron. Osasuna, por su parte, quizás con mensos presión que los amarillos, dio un pase adelante. Mejor dicho tomó carrerilla. Emery se mostraba conformista y no movía pieza, salvo la lesión de Alberto Moreno que le obligó a dar entrada a Moi Gómez, un cambio conservador.

Osasuna no necesitaba tener mucho tiempo el balón para poner en apuros a Rulli. El portero argentino salvó un tiro envenenado de Rubén García con una mano providencial. El Villarreal sufría frente a un rival que se había olvidado de jugar al ajedrez y había lanzado a por la victoria. Chimy Ávila ya amenazó primero con un disparo con efecto que salió fuera rozando la escuadra. Y minutos después, sus 165 centímetros de estatura parecían los de un gigante al elevarse en el área para batir a Rulli casi a placer.

El Villarreal no se sentía ni a gusto ni cómodo, mientras Emery tardaba en reaccionar. L e costó 13 minutos ordenar un triple cambio con tintes más ofensivos después del gol de Osasuna. Pero lejos de mejorar, el choque se decantó todavía más del lado rojillo en un Sadar que celebró el triunfo a lo grande. Una victoria justa y merecida. Paso atrás del Villarreal.