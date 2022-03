La opinión de José Luis Lizarraga | El gran reto de Emery

El overbooking de buenos jugadores puede llegar a convertirse en un problema. En manos de Unai Emery se ha puesto la mejor plantilla de la historia del Villarreal CF. No tengo duda alguna, porque es más amplia y competitiva que la de los Riquelme, Forlán, Senna y compañía, siendo aquella que dirigía Pellegrini, también de un nivel altísimo, refrendado por aquel subcampeonato de Liga, al que yo doy un valor, incluso, del alcance del título de la Europa League, por su mayor dificultad, y aquellas semifinales de Champions, no lo olvidemos un hito de un club cuya trayectoria en las dos últimas décadas ha sido espectacular.

Me decía un buen periodista como Pedro Morata, que Emery es un entrenador diesel, que consigue sus objetivos a largo recorrido. No discutiré yo su categoría profesional, que tantas veces he elogiado y puesto en el foco, por mucho más que por haber ganado ‘su’ Europa League por cuarta vez con el Villarreal. Pero también como siempre digo, el pasado está para recordarlo y valorarlo, pero el presente es el que cuenta y nos ocupa. Y Emery también tiene que analizar sus cabezonerías y reflexionar sobre sus errores, porque haberlos, haylos, aunque los egos en el fútbol no suelen dejar hueco para las críticas.

El Villarreal sí o sí tiene que estar en la Europa League como mínimo, aunque la plantilla estaba diseñada para pelear por un puesto en Champions o, por lo menos, situarse en la pugna hasta el final. La llegada de Lo Celso, pagando el finiquito a Raba en enero, era un guiño de la ambición del presidente. No solo no se ha desprendió de ninguno de sus referentes como Pau, Gerard, Chukwueze, sino que se invirtió bastante dinero en jugadores como Danjuma o Dia, que daban todavía más brillo a un plantel plagado de jugadores de la jerarquía de Albiol, Parejo, Coquelin, Capoue, Estupiñán, Trigueros, incluso, Paco Alcácer, quien aunque defenestrado supuso un traspaso de 23 millones. Un fijo de Argentina como Lo Celso fue la guinda. En una temporada siempre se producen contratiempos y lesiones, pero para eso se construyen plantillas grandes y no olvidemos que la del Villarreal tiene 25 jugadores, más un filial que es líder en su categoría. Y a veces me da la sensación que este overbooking de talento no está bien aprovechado en partidos importantes como el de Pamplona.

El club se juega mucho y no quiero caer en el conformismo del equipo de la ciudad de 50.000 habitantes. Posiblemente este haya sido uno de los problemas: la falta de una presión que obligue más a lograr las metas. Estar en Europa no solo es una obligación, sino también una necesidad, porque de lo contrario, habrá que deshacerse de activos importantes para cuadrar el próximo presupuesto. Y voy más allá, también hay que estar en la pomada de la Champions, aunque en este punto, yo no consideraría un fracaso no estar entre los cuatro primeros. A día de hoy, el Villarreal no tendría ni la Conference asegurada al ser séptimo, porque si el Valencia ganara la Copa, esa plaza sería para el sexto. Por ello, mi enfado tan grande por la derrota ante Osasuna (dentro y fuera), igual que los puntos perdidos ante Elche, Granada, Mallorca, Cádiz... La plantilla es larga y poderosa, aunque a veces, el técnico se empeña en hacerla pequeña. Y es su obligación intentar recuperar a activos importantes con poco protagonismo, porque para eso con un plantel de solo 20 futbolistas bastaría. Es el gran reto de Emery. El exceso de loas, te convierte en más débil.