No es fácil ver cómo tus compañeros ejercen tu profesión y no puedes ayudarles. En el fútbol, cuando estás lesionado, ver los toros desde la barrera no es la situación más cómoda para un profesional, y más si se trata de una lesión grave, en la que los meses te consumen. Una vivencia que ha sufrido en sus carnes el centrocampista Francis Coquelin, quien ha reconocido este miércoles que ha vivido unos meses duros por la lesión que le ha alejado de los terrenos de juego más de cuatro meses, pero que ya se encuentra con fuerza para ayudar al Villarreal CF en la recta final de la temporada.

El centrocampista francés llevaba fuera del equipo desde el mes de noviembre por una lesión en el tendón de Aquiles y, tras un tratamiento conservador, fue intervenido quirúrgicamente el 4 de enero. La soledad del lesionado El jugador amarillo no ha ocultado su sufrimiento en silencio. "Ha sido un periodo complicado, muy duro, pero ahora estoy feliz por volver a jugar y al verde. Las lesiones son parte del fútbol, yo intento que no sea así, pero han sido dos años malos. No hay que obsesionarse, yo trabajo para regresar lo mejor y tengo la suerte de recuperar rápido. Llega un final de temporada bonito y estoy con ganas de ayudar", ha reconocido abiertamente. Ánimos a Alberto Moreno A su vez, el futbolista francés también quiso mandar un mensaje de apoyo a Alberto Moreno, que está pasando un mal momento por las dos lesiones de ligamentos cruzados de las dos rodillas en dos años. "Es muy duro. Ahora está mejor, espera la operación, y estamos aquí para ayudarle. Es un golpe duro para él y para el equipo. Estaba en un gran momento y es un palo perderlo. Pero está animado y seguro que regresará más fuerte", dijo Elogios al sacrificio de Gerard Moreno Asimismo, apuntó que Gerard Moreno trabaja "duro" en su recuperación y que espera que regrese pronto ya que lo considera un jugador vital para el equipo. El equipo debe pujar por la cuarta plaza Respecto a la situación del equipo, Coquelin dijo que en la primera parte de la temporada no sacaron los puntos que esperaban, pero cree que la segunda mitad es buena. "Creo que esta reacción nos puede haber recuperar lo perdido. Vamos a ver que pasa en la Liga y en la Champions", añadió. "La cuarta plaza en la Liga es complicada, pero vamos a pelear por estar con ellos. Atlético y Barcelona están en una buena racha, pero nosotros sólo hemos perdido en Pamplona, vamos a pelear por estar lo más arriba posible", indicó. En ese sentido, apuntó que "aunque la Liga es muy competitiva, el Villarreal debe jugar en Europa" y ese "es el objetivo que tenemos", si bien insistió en que deben ir "partido a partido" y con la idea de sumar para poder alcanzar plaza europea. Primero, el Celta; luego, la Juventus A pesar de reconocer la trascendencia del partido de Liga de Campeones del próximo miércoles ante el Juventus, el jugador francés cree que deben centrarse en el duelo liguero de este fin de semana frente al Celta, ya que "la Liga es lo que nos puede hacer jugar estos partidos", recordó. "Debemos tener en cuenta que el Celta es un rival complicado, que juega muy bien, tiene un buen entrenador y una dinámica positiva. El año pasado nos ganaron y tienen mucha calidad, así que el equipo estará concentrado en sumar los puntos ante el Celta y ya veremos qué pasa en Turín", concluyó el buen centrocampista amarillo.