La previa | El Villarreal se convierte en adicto a la presión de no fallar ante el Celta

El Villarreal CF se ha acostumbrado a jugar cada partido con la presión de no poder fallar. El final está a 11 partidos y en esa carrera parte con bastante desventaja, pero con la sensación de que cada error le deja con un pie fuera. La Champions está a seis puntos, pero también el segundo premio, la Europa League, se sitúa a cuatro puntos. Además, sintiendo el aliento del Athletic, que pugna por esa plaza de Conference League que ahora tienen los amarillos, siempre pendientes para ello de que el Betis se alzara con la Copa.

Pero jugar con presión es algo que motiva más a los de Unai Emery. Y el próximo test europeo es el Celta de Vigo, que todavía alberga ciertas esperanzas de ser europeo si profanase esta tarde (18.30 horas, Movistar LaLiga) el santuario del Villarreal.

El Submarino también afronta el próximo miércoles en Turín uno de los choques más importantes de su historia. El reto de meterse por tercera vez en el top-8 de la Champions League es lo suficientemente seductor para tenerlo presente, no solamente en lo deportivo, sino también porque superar el escollo de la Juventus supondría 10,6 millones de euros. Emery tiene a su disposición una súper plantilla, pero el técnico no se ha mostrado muy proclive a efectuar muchos cambios en el once, sobre todo en determinadas posiciones como el eje de la defensa o el centro del campo.

Las bajas

Bajas seguras para la visita de los gallegos son Paco Alcácer y Alberto Moreno, intervenido quirúrgicamente en el día de ayer. Se mantienen como dudas Juan Foyth y Gerard Moreno, ambos recuperados de recientes lesiones. ¿Arriesgará con ellos teniendo en cuenta el partido de Turín del miércoles? De partida todo apunta a que no, aunque podrían disponer de minutos, igual que Rubén Peña, ya incorporado a los entrenamientos después de tres meses de baja por una operación en la clavícula.

El once de Emery siempre esconde incógnitas. Primero por la poca afición del entrenador del Villarreal a dar pistas, una cuestión que casi se ha convertido en una obsesión para el de Hondarribia. No obstante, con las probables sorpresas, motivadas también por el partido ante la Juve, el posible once podría estar formado por Gero Rulli como portero, con una línea defensiva formada por Serge Aurier, Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza. Un centro del campo con Étienne Capoue y Parejo como pivotes, a los que acompañarían Yeremy Pino y Manu Trigueros como jugadores de banda, pero tampoco sería descartable la titularidad de jugadores como Coquelin o Iborra.

👇 La valoración de @UnaiEmery 👇



🎙 "Estamos bien, aunque la última derrota nos resta, pero tenemos que seguir encontrando nuestro sitio"



🎙 "Nos van a exigir correr, entrar en duelos y defender. El @RCCelta juega al fútbol y no especula"#VillarrealCelta pic.twitter.com/oNeloZTKwZ — Villarreal CF (@VillarrealCF) 11 de marzo de 2022

En la delantera es donde existen más dudas. El entrenador del Submarino se ha habituado a jugar sin un delantero referente por la baja de Gerard Moreno. Ni Dia ni Alcácer, aunque éste se halle lesionado, cuentan demasiado. Incluso, ha reubicado a Gio Lo Celso como segundo delantero. Una demarcación que no es en la que mejor se desenvuelve el internacional argentino, pero en la que se ha convertido en un fijo. Danjuma, Lo Celso, Chukwueze, incluso Boulaye Dia, se repartirán dos camisetas en el once titular.

El Celta, a ‘full’

Y ojo al Celta. Los vigueses han ganado en sus tres últimas visita a La Cerámica. Si el Villarreal no puede permitirse más concesiones a sus rivales tras la derrota en Pamplona, los vigueses se juegan su último cartucho de un sueño europeo al que todavía se agarra. Los celtiñas viajan sin su capitán Hugo Mallo, que cumplirá un partido de sanción por su expulsión ante el Mallorca.

Un rival que llega en racha, con una sola derrota en sus últimos siete partidos (ante el Atlético de Madrid (2-0) en el Wanda). Eduardo Coudet alberga la dudade repetir de inicio con Thiago Galhardo o devolver la titularidad a Santi Mina. Lo más probable es que el delantero brasileño sea el elegido para acompañar a Iago Aspas en ataque.