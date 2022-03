Emery juega al escondite con Allegri. Ni una sola pista sobre el estado de los jugadores tocados, que no fueron alineados ante el Celta, además de Raúl Albiol que fue sustituido al descanso ante el conjunto vigués. Para el entrenador del Villarreal cada partido es como una partida de póquer en la que si se puede ir de farol, se va, o si hay que apartentar que se tiene una escalera de color, cuando solo se llevan dos ases en la mano, se hace, o viceversa. Y en la vuelta de unos octavos de final de la Champions, y ante la Juventus, todavía mucho más. Hasta tres veces eludió con cintura de extremo hábil y escurridizo las diferentes cuestions acerca del estado de los jugadores con molestias... y tres regates en todas ellas. Empezó eludiendo la cuestión y acabó dejando en el aire su estado con un "a última hora tomaremos la decisión".

Juan Foyth, Raúl Albiol, Capoue y Gerard Moreno son las cartas que el técnico del Villarreal se guarda como farol ante Allegri. En el caso del central valenciano, solo se permitió apuntar que es un jugador q "muy importante" para el equipo y "más ante un rival italiano porque tiene experiencia de haber jugado muchos años en el Calcio". "Tuvimos que cambiarle en el descanso contra el Celta. Hoy ha entrenado bien y mañana tomaremos la decisión. Es un plus más que esté. Él se ha manejado en estos escenarios, se maneja con este rendimiento y nos hace estar más seguros de nosotros mismos", explicó. De Capoue y Foyth no formuló comentario alguno. Respecto a Gerard aseguró que "vamos a ser prudentes porque no queremos arriesgar. Lo hablaremos con él y decidiremos".

Favorito, la Juventus

"La Juve es uno de los aspirantes de ganar esta Champions. Hemos venido con la idea de poder quedarnos, de tener nuestro reconocimiento. El resto es muy atractivo. Le damos mimo a esta eliminatoria. Queremos ser protagonistas en el partido", afirmó el técnico groguet.

Preparados para una posible prórroga

"Tratamos de preparar un partido para ser competitivos y en el que podemos afrontar una prórroga. Ahora que no hay ventaja con los goles fuera, hay más posibilidades de que haya prórroga y penaltis. Ellos son favoritos, pero nosotros debemos responder desde el juego colectivo", explicaba Emery.

Un partido largo

"Sabemos que el partido va a ser largo porque la Juventus gana más que empata y casi no pierde. Tienen una gran fortaleza defensiva, jugadores individuales buenos y se aprovechan de los errores del rival", apuntaba. El entrenador del Villarreal no confiaba en un partido similar al de la Cerámica, donde la Juventus arriesgó muy poco. "Será muy diferente al de la ida. Ellos tienes dos buenos delanteros como Morata y Vlahovic, dos alas como Alex Sandro, si juega, y Cuadrado, y llegadores como Locatelli o Rabiot", radiografiaba al rival.

La fortaleza defensiva de la zaga del Villarreal

"Una de nuestra armas va a ser la defensa. Ellos tendrán respuestas más agresivas. En la ida, el 0-1 en el primer minuto les dio confianza pero se dieron cuenta de que no iba a ser tan fácil. Van a pasar muchas cosas y debemos estar preparados para tener el control de las cosas que pasen", reflexionaba el técnico del Villarreal.

Un rival con puro ADN a la italiana

"Las ocasiones que le hacen se cuentan con las manos y están acostumbrado a vivir con la obligación de ganar. Por eso es el equipo más grande Italia", concluyó.