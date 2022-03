Gerard Moreno debe tomar la decisión sobre si juega o no el Juventus-Villarreal

A pocas horas para el trascendental partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre la Juventus y el Villarreal CF en Turín, este miércoles a las 21.00 horas, una de las principales incógnitas es saber si Unai Emery contará desde el inicio con Gerard Moreno o arrancará desde el banquillo. El caso del delantero es distinto al de Albiol, Foyth o Capoue. El barcelonés viene de un mes de baja por una recaída en su lesión en el sóleo y aunque lleva días entrenando con normalidad y con el resto del grupo, todo dependerá de sus sensaciones y de cómo se sienta en las horas previas. Los servicios médicos y el técnico son prudentes en este caso y pese a que se trata de uno de los jugadores más importantes y decisivos del Submarino, nadie quiere precipitarse. Será el propio Gerard quien deshoje la margarita antes del duelo.

Todos los sanos, entre la expedición

Emery se ha llevado a todos los jugadores en condiciones de estar disponibles y entrar en la lista de convocados, salvo Alberto Moreno y lo que podría denominarse como el expediente X de Paco Alcácer, quien tampoco viajó por estar lesionado. El resto de jugadores del plantel amarillo se han desplazado a Turín. La lista de convocados cuenta con la presencia de Gerard Moreno, Foytn, Albiol, Capoue y Rubén Peña. Salvo el central, los otros cuatro no estuvieron citados en el último partido de Liga ante el Celta en la Cerámica que concluyó con victoria grogueta por 1-0. Todos entrenaron con normalidad y, salvo sorpresa de última hora, los cinco serán incluidos en la lista de convocados, aunque en el caso de Gerard Moreno su presencia en el once del partido no se apunta como probable, pero puede ser un cambio importante. Rubén Peña faltaba desde diciembre.

Esta noche el Villarreal tiene ante sí otra gran cita con la historia, en la que debe derrotar a la Juventus a domicilio para clasificarse por tercera vez en su historia a los cuartos de final de la Liga de Campeones, el torneo por equipos más importante del Planeta Fútbol.