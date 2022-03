La pelea por los puestos de Europa se endurece

Los puestos para acceder a competición europea el próximo curso están más apretados que nunca. A falta de nueve jornadas el Villarreal se sitúa a tres puntos de la nueva Europa Conference League, que marca la Real Sociedad, y a cinco de la Europa League, que marca el Betis. En pleno desenlace de la temporada todos los equipos agotan sus cartuchos para lograr un billete a competiciones europeas.

El Submarino junto al Betis son los dos únicos equipos de la pugna que siguen vivos en dos competiciones, por lo que sus técnicos tendrán que gestionar a la perfección sus plantillas y no dejar de lado ninguna competición. Por otra parte, la Real y el Athletic, que pese a no encontrarse en su mejor nivel de la temporada no se desmarcan de la pelea.

El Athletic, a cuatro puntos de los amarillos, no pasó del empate contra el Getafe. La Real logró sacar un punto del Sánchez-Pizjuán, mientras que el Betis también empató. Los resultados, sumados a la derrota en Cádiz, han apretado todavía más la lucha.

Esta carrera de fondo, en principio, no se verá afectada por el calendario, pues a los candidatos les esperan partidos similares. Además, habrá partidos entre rivales directos como el Villarreal-Real Sociedad de la penúltima jornada, que puede ser vital. Además el Betis también visitará el Reale Arena en la jornada 32. Todo esto, a expensas del resultado de la final de Copa que disputarán los andaluces frente a un Valencia, que es noveno en Liga, con 40 puntos.

Copa del Rey

Los verdiblancos tienen en su mano la clasificación directa para la Europa League, ya que ganando la final de Copa al Valencia conseguirían una plaza directa. Esto añadiría otra plaza europea más, de la que se beneficiaría el séptimo clasificado.