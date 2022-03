"Yo no tengo miedo de nadie". Declaración de intenciones de un jugador singular como Capoue. El centrocampista del Villarreal CF es un claro ejemplo de cómo se puede ser muy bueno en tu profesión, sin ser un adicto a ella. En tiempos en los que existen enfermedades por estar enganchado al ordenador, o al teléfono móvil, por la frenética actividad laboral diaria, Capoue confiesa que no ve más fútbol que el de su equipo o el de los vídeos que su entrenador les muestra sobre los rivales. Incluso, confesó que se había enterado del gol que Yeremy Pino había marcado con la selección española ante Islandia en la misma sesión de entrenamiento de hoy miércoles. "No me extraña porque es muy bueno y estoy muy feliz por él. No sabia que había marcado hasta llegar al entrenamiento, pero me siento muy contento. Yeremy piensa en Selección y creo que tiene un gran futuro", explicaba.

No obstante, Capoue alertaba de que el choque contra el Levante es el único que ocupa ahora en el vestuario: "Claro que sabemos de la importancia del partido del Levante. Es un partido importante y estamos centrados en él. No estamos pensando en la Champions". La distracción de la Champions "No creo que nos despistemos, los partidos antes de la Champions son importantes y eso lo sabemos todos. Ganar es vital y sabemos que de no hacerlo ante el Levante va a ser jodido". El lastre de las últimas derrotas "Creo que ahora tenemos una desventaja por no hacer las cosas bien en el último partido, ahora queremos ganar el próximo partido para compensar esa derrota" Su estado físico "Estoy bien, tenemos la ilusión de los partidos que vienen, un jugador a veces necesita parar y eso es bueno hacerlo". El virus FIFA "No me preocupa que los compañeros regresen mal, el tema es ser honesto, si debes descansar debes hacerlo. Es mejor dar paso a los compañeros para ser más competitivos siempre". ¿Quién dijo miedo al Bayern? "Yo no tengo miedo de nadie. Con 33 años es un sueño jugar contra el Bayern. Vamos a sufrir seguro `porque es un rival complicado de contener, sabemos que lo vamos a pasar mal, pero tenemos nuestras opciones y vamos con la ilusión de poder hacer algo grande". Su buen trayectoria en el Villarreal "En 2020 llegué al Villarreal y no pensaba que seguiriá este camino. Considero que he tenido suerte y estoy disfrutando. No quiero que se acabe y tengo la ilusión por mantenerlo". La videoteca de Emery "Emery es siempre fútbol, nos ayuda a conocer al rival y el partido, para mí es muy importante. Gracias a él tengo una Europa League". La exigencia de la Champions "La Champions nos exige más que la Europa League y es normal. Hasta ahora lo hemos hecho bien y nos toca el Bayern, para mi el mejor equipo de Europa". Racha negativa fuera de Vila-real en Liga Te puede interesar: Deportes Conoce las fechas del calendario 2022-23 del Villarreal en la temporada del Mundial de Qatar Villarreal CF Villarreal CF | Boulaye Dia jugará el Mundial de Qatar; Mandi y Chukwueze, eliminados "Las temporadas son complicadas, a veces estás arriba en la liga y otras peor. Tenemos que reaccionar y eso se hace ganando al Levante". Así está la clasificación en Primera División: https://www.elperiodicomediterraneo.com/deportes/futbol/primera-division/clasificacion-liga.html